Cipolletti: volvieron a secuestrar todo tipo de drogas en una fiesta electrónica

La Policía encontró distintos estupefacientes en un predio camino a la Isla Jordán, donde sucede habitualmente. Diez personas quedaron involucradas en una casa Federal.

Marihuana y distintos tipos de drogas sintéticas secuestró la policía en una fiesta electrónica que se realizó en Cipolletti.

En un nuevo operativo de control realizado en una fiesta electrónica , la Policía de Cipolletti volvió a secuestrar distintos tipos de drogas , entre ellas sintéticas, destinadas al consumo personal y presumiblemente también para la venta.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada del último domingo en Finca La Nonnina, el predio ubicado camino a la Isla Jordán .

La tarea fue desarrollada por efectivos de la Comisaría Cuarta , quienes realizaron cacheos preventivos a los asistentes y encontraron una gama amplia de estupefacientes, como marihuana , cocaína , anfetaminas , metanfetaminas , ketamina y comprimidos, en distintas cantidades y presentaciones, incluyendo cigarrillos armados y envoltorios.

Ante el hallazgo de las sustancias le dieron intervención al área de Toxicomanía. Como resultado del despliegue, diez personas fueron notificadas de que quedaron involucrados en una causa con intervención de la Justicia Federal por violar la Ley 23737, que sanciona la tenencia y venta de drogas.

Drogas hasta en las botas

Se está tornando habitual la noticia sobre el hallazgo de drogas en las fiestas electrónicas que se realizan en la región. Como es de conocimiento público que son altas las probabilidades de que aparezcan policías a controlar el acceso, intentan de cualquier modo evitar ser descubiertos y hasta emplean los métodos más llamativos para pasar los narcóticos.

Se han encontrado marihuana, cocaína junto a una diversidad de sustancias de diseño, como también hongos alucinógenos, cuya producción artesanal se ha difundido últimamente en la región.

Uno de los decomisos más sosprendentes ocurrió en una fiesta que se efectuó a fines de diciembre del año pasado en un complejo de Fernández Oro, donde efectivos de la Comisaría 26 interceptaron a una joven que había ingresado con unas llamativas botas modelo bucaneras.

Hongos La Nonnina Hongos alucinégenos, drogas sintéticas y marihuana secuestraron en la fiesta electrónica que se realizó en Cipolletti. Policía Río Negro

Algo les llamó la atención a los policías en el particular calzado, por lo que procedieron a revisarlos. La sospecha no estaba equivocada, porque en el interior descubrieron que llevaba 43 envoltorios con sustancias sospechosas.

Tras darle intervención al Departamento de Toxicomanía de la fuerza provincial, varias de las sustancias dieron resultado positivo para cocaína, metanfetamina y otras drogas sintéticas. Entre ellas llevaba tusi, conocida como cocaína rosa.

Ante el hallazgo el personal policial le dio intervención a la Fiscalía Federal, desde donde se dispuso la detención de sospechosa y el secuestro de la totalidad de los envoltorios y de su teléfono celular.

Buscaban a dos prófugos y encontraron marihuana

En Bariloche, policías provinciales irrumpieron en cinco departamentos contiguos ubicados en el barrio Rancho Grande, donde encontraron una plantación de marihuana y una importante cantidad de esa sustancia sobre una mesa en momentos en que, se presume, la estaba fraccionando.

La diligencia se realizó durante el fin de semana en la calle Mapuche, y estaba orientada a la búsqueda de dos sujetos que están prófugos, sospechados de participar de la tentativa de homicidio que ocurrió semanas atrás en la Avenida Pioneros.

El allanamiento fue coordinado por la Comisaría 27 y el Cuerpo de Investigaciones Judiciales, que ingresaron a las viviendas con el acompañamiento de la fuerza especial COER.

Operativo narco Bariloche

En uno de los departamentos allanados, la fuerza detectó una plantación de cannabis sativa e identificó a cinco personas, una de las cuales sería responsable de la plantación y de otra importante cantidad de la misma sustancia, que estaba sobre la mesa.

Se cree que el involucrado fraccionaba los estupefacientes cuando irrumpió la fuerza. Ante el hallazgo, la Policía dio intervención a la División Toxicomanía que procedió al secuestro de las plantas y de la sustancia, dando intervención a la Justicia Federal.