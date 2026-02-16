Volvieron a secuestrar drogas sintéticas y hongos alucinégenos en una fiesta electrónica

El operativo se realizó la Policía rionegrina en un predio ubicado camino a la Isla Jordán. Seis personas mayores de edad quedaron imputadas.

Hongos alucinégenos, drogas sintéticas y marihuana secuestraron en la fiesta electrónica que se realizó en Cipolletti.

En un nuevo operativo preventivo de rutina desplegado durante la madrugada del domingo en una fiesta electrónica realizada en un complejo ubicado en la zona rural de Cipolletti, personal de la Comisaría Cuarta logró secuestrar distintos tipos de drogas.

El operativo se llevó a cabo en el acceso al predio privado de la calle Julio Dante Salto , camino a la Isla Jordán , donde principalmente detectaron metanfetaminas, hongos alucinógenos y marihuana, entre otras drogas sintéticas.

El despliegue policial, coordinado bajo la Ley Nacional 23.737 -que castiga la tenencia y venta de estupefacientes- se realizó entre la medianoche del sábado y las 02.30 del domingo.

Controles en el acceso al predio

Los efectivos, que cumplían servicio adicional, implementaron requisas personales protocolarias en el acceso, con el objetivo de prevenir el consumo y la circulación de estupefacientes dentro del lugar.

Y los resultados no tardaron en aparecer, destacaron fuentes de la fuerza. En los primeros minutos de control ya se habían detectado pequeñas dosis de sustancias en polvo que, tras ser sometidas al reactivo orientativo, arrojaron resultados positivos para anfetamina y metanfetamina.

En total, seis personas mayores de edad, provenientes de distintas localidades del Alto Valle y con edades que oscilan entre los 20 y 40 años, quedaron vinculadas por infracción a la ley de estupefacientes.

Marihuana La Nonnina

Además, durante los controles también se secuestraron comprimidos con inscripciones de dosificación que reaccionaron positivamente para metanfetamina y ketamina, así como cigarrillos de marihuana y hongos alucinógenos. La mayoría de las sustancias detectadas estaban asociadas a drogas sintéticas, cuyo consumo suele incrementarse en este tipo de eventos masivos.

Por otra parte, intervino personal especializado del área de Toxicomanía, que realizó los narcotest correspondientes y formalizó el secuestro de los elementos. La Fiscalía de Atención Inicial tomó intervención inmediata y dispuso las actuaciones de rigor.

"Cuidar la salud de los asistentes"

“Este tipo de controles preventivos forman parte de una estrategia sostenida del Ministerio de Seguridad de Río Negro para reducir riesgos en encuentros multitudinarios”, enfatizaron desde la policía provincial.

Además, resaltaron que es en las fiestas electrónicas, “donde históricamente circulan drogas de diseño”, por lo que la presencia policial en el ingreso “no sólo apunta a detectar delitos, sino también a cuidar la salud de los asistentes”.

De hecho en varias oportunidades lograron incautar este tipo de sustancias en acontecimientos similares.

La chica de las bucaneras sospechosas

Ya son incontables los operativos policiales realizados en fiestas electrónicas en las que secuestraron estupefacientes. Uno de los más llamativos ocurrió en un encuentro que se efectuó a fines de diciembre del año pasado en un complejo de Fernández Oro, donde efectivos de la Comisaría 26 interceptaron a una joven que había ingresado con unas llamativas botas modelo bucaneras.

Algo les llamó la atención a los policías en el particular calzado, por lo que procedieron a revisarlos. La sospecha no estaba equivocada, porque en el interior descubrieron que llevaba 43 envoltorios con sustancias sospechosas.

Drogas sintéticas Oro 2 Las drogas encontradas dentro de las botas de la mujer, que fue detenida. Fue en la fiesta electrónica realizada en Fernández Oro. Policía Río Negro

Tras darle intervención al Departamento de Toxicomanía de la fuerza provincial, varias de las sustancias dieron resultado positivo para cocaína, metanfetamina y otras drogas sintéticas. Entre ellas llevaba tusi, conocida como cocaína rosa.

Ante el hallazgo el personal policial le dio intervención a la Fiscalía Federal, desde donde se dispuso la detención de sospechosa y el secuestro de la totalidad de los envoltorios y de su teléfono celular.