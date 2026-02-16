Dos jóvenes hospitalizados tras violento choque contra una columna, a metros de un arroyo

Ocurrió durante este lunes en Villa Regina. Una pareja se trasladaba en un auto que, por causas que se desconocían, impactó contra el poste cercano al Salado.

Una pareja de jóvenes debió ser auxiliada de urgencia y hospitalizada luego de que el Peuteot 206 en el que se trasladaban chocara violentamente contra una columna. El accidente se produjo durante la madrugada de este lunes en un sector céntrico de Villa Regina , a metros del arroyo Salado.

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el auto se desplazaba hacia el este por la calle Florencio Sánchez -que corre paralelo a la Ruta 22 y al arroyo- y por motivos hasta el momento desconocidos se subió a un cantero parquizado e impactó contra el poste que se encuentra a escasa distancia del cauce con agua.

Según fuentes consultadas por el diario LCR en el auto viajaban un joven y una mujer , ambos de aproximadamente 20 años de edad , quienes tuvieron que ser salvados por el personal que trabajó en el lugar.

Choque columna jóvenes 2 El auto siniestrado muestra los daños que sufrió por el impacto. Sus ocupantes debieron ser auxiliados y hospitalizados. lcr.com.ar

Como consecuencia del impacto, las personas fueron asistidas en el césped y rápidamente trasladadas en ambulancia al hospital local. Minutos más tarde, también fueron derivados a la Clínica Central para la realización de estudios que permitan determinar la gravedad de las lesiones, precisó el mismo medio.

Por escasos metros el vehículo no cayó al agua, dada la proximidad del canal, lo que podría haber provocado una tragedia mayor.

En el lugar trabajaron dos dotaciones con un total de 11 bomberos, personal de Salud Pública, efectivos de la Comisaría Quinta y peritos del Gabinete Criminalística, quienes realizaron los peritajes y el resto de las diligencias correspondientes. Por el momento se desconoce que llevó a la persona que conducía a perder el control del rodado. Tampoco se informó sobre el estado de salud de los accidentados.

Chocó un semáforo y se lo adjudicó al amarillo intermitente

Un auto se estrelló contra una columna en pleno centro de General Roca y tanto la mujer que lo manejaba como su acompañante no sufrieron lesiones. El incidente, que provocó severos daños materiales, se registró el domingo alrededor de las 2 de la madrugada en la esquina de la avenida Roca y Tucumán, una encrucijada que cuenta con un semáforo.

Una hipótesis señala que en ese momento el dispositivo destinado a ordenar el tránsito se encontraba en amarillo intermitente, y que la conductora del vehículo siniestrado explicó que tuvo que realizar una maniobra brusca para evitar chocar contra otro rodado, lo que le hizo perder el control del volante.

Choque semáforo ANRoca El vehículo impactó con suma violencia contra el poste del semáforo. No hubo personas lesionadas. ANRoca

Efectivos policiales acudieron al lugar del hecho, en cuyas proximidades circulaba una gran cantidad de gente debido a que en el sector funcionan bares con gran concurrencia de público.

También asistieron agentes del área de Tránsito municipales, quienes además de ordenar el resto de la circulación vehicular le realizaron el control de alcoholemia a la mujer que conducía, cuyo resultado dio negativo, informó el sitio ANRoca.

Según indica el mismo medio, la conductora habría relatado que circulaba por la calle Tucumán de oeste a este, y que cuando llegó al cruce con Avenida Roca, no vio venir al otro vehículo y que, para no chocarlo, volanteó de manera brusca y terminó impactando contra el poste del semáforo.