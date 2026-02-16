Accidente en la Ruta 23: volcó una familia que viajaba a Las Grutas

El accidente ocurrió a 35 km de Dina Huapi. Un matrimonio y su hija de 12 años fueron trasladados a un centro de salud tras el siniestro

Una familia de Bariloche sufrió un accidente el domingo por la mañana en la Ruta Nacional 23 , mientras se dirigía hacia Las Grutas . El vehículo, una Ford EcoSport , perdió el control y volcó sobre la calzada a la altura del ingreso a la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) , a unos 35 kilómetros de Dina Huapi .

Personal de la Subcomisaría 75° de Pilcaniyeu y bomberos voluntarios de Dina Huapi acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata a los ocupantes.

Según dieron a conocer medios locales, se trataba de un matrimonio y su hija de 12 años, quienes presentaban lesiones de distinta gravedad . Todos fueron trasladados a un centro de salud para una evaluación médica preventiva y recibir atención correspondiente.

Investigación en curso

Las autoridades policiales quedaron a cargo de las actuaciones y se realizan pericias para determinar las causas y la mecánica del accidente. Hasta el momento, se desconocen los motivos que provocaron que la Ford EcoSport perdiera el control y volcara.

Choque fatal en la Ruta Chica: murió un hombre tras impactar su moto contra un auto

Un incidente fatal tuvo lugar en la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con Mosconi, cuando un hombre que se trasladaba en motocicleta chocó contra una camioneta y murió en el acto, producto del impacto. Se trata del segundo siniestro con una víctima fatal que se registra desde la inauguración del nuevo acceso al barrio Los Tordos.

El episodio se registró alrededor de las 5:15, cuando por causas que aún se investigan colisionaron una Renault Duster y una motocicleta Okinoi 110. El motociclista circulaba en sentido contrario al vehículo mayor al momento del choque.

Según fuentes policiales consultadas por LM Cipolletti, la camioneta era conducida por un hombre de 60 años con domicilio en Cipolletti, quien se desplazaba desde General Fernández Oro hacia esa ciudad. Por motivos que todavía no fueron establecidos, impactó contra el rodado menor.