Lo asistieron por una puñalada y descubrieron que estaba prófugo: quedó preso con su pareja

El ataque ocurrió en una vivienda de una chacra, la que luego se prendió fuego. El herido fue atendido por personal médico, que determinó que la lesión no era grave.

El hombre, herido de una puñalada, era buscado por la Justicia. Quedó detenido junto a su pareja, acusada de iniciar un incendio.

En un confuso episodio ocurrido en una vivienda de una chacra de Chichinales un hombre fue apuñalado en la zona abdominal y luego el inmueble se prendió fuego, al parecer de manera intencional.

El herido fue asistido por personal del hospital local, dede donde alertaron a la policía antes de constituirse en el lugar de los hechos. Con posterioridad pudieron determinar que la víctima de 24 años de edad , había sufrido lesiones leves, pero además detectaron que registraba un pedido de captura vigente , por lo que quedó preso junto a su pareja.

El hecho ocurrió en las últimas horas en una finca de la zona rural. La policía tomó conocimiento a través de un llamado del hospital, que avisó que un hombre había sido lesionado de un puntazo.

ambulancia rio negro

Al arribar junto a una ambulancia, los efectivos verificaron que presentaba una herida en el abdomen y coordinaron su traslado al hospital, determinándose luego que su estado no era de gravedad.

De acuerdo a lo que lograron reconstruir, la agresión se habría producido en el interior del domicilio, aunque no se indicó si determinaron como fue la agresión ni quien fue el autor.

Fuego y sospechas

Para agregarle más misterio al caso, posteriormente la pareja del herido habría iniciado un incendio, desconociéndose hasta el momento los motivos. No obstante el personal policial logró sofocar el fuego con rapidez, evitando su propagación a otros sectores del inmueble, consignaron fuentes de la fuerza.

Intervino la Fiscalía de turno, que dispuso la demora de los involucrados y la intervención del Gabinete de Criminalística.

Al corroborar los datos del hombre en el sistema judicial, se confirmó que tenía un pedido de captura vigente, por lo que quedó detenido y a disposición de la Justicia. No se precisaron el motivo por el que era buscado.