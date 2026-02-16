Intensa búsqueda de un adolescente de 14 años en el Alto Valle

Fue visto por última vez este domingo sobre la Ruta 69, en dirección a San Patricio del Chañar. Policía de Río Negro emitió una alerta para dar con su paradero.

Fue visto por última vez este domingo alrededor de las 16 horas.

En las primeras horas de este lunes, un comunicado emitido por la Policía de Río Negro generó preocupación en el Alto Valle . Desde la fuerza policial lanzaron una alerta para dar con el paradero de un adolescente de 14 años años que desapareció este domingo.

El último dato confirmado indica que el joven identificado como Emiliano Utreras de 14 años , fue visto por última vez este domingo alrededor de las 16 horas sobre la Ruta Provincial 69 , a la altura de El Labrador, y se desplazaba con dirección a San Patricio del Chañar.

La zona conecta distintos sectores rurales y urbanos, por lo que no se descarta ninguna hipótesis respecto a su posible recorrido.

Desde entonces, no se tienen novedades sobre su paradero y se activó un pedido de colaboración a la comunidad para poder ubicarlo lo antes posible.

La alerta fue emitida por la Unidad 44 de Villa Manzano y solicitan colaboración para encontrar al adolescente. Pidieron que ante cualquier información, se comuniquen al 911 o a la comisaría más cercana.

Las características del adolescentes desaparecido en el Alto Valle

Según detallaron sobre sus características físicas, Utreras mide 1,45 metros de altura, es de contextura delgada y posee aritos en su oreja.

Además, describieron que al momento de ausentarse, el joven vestía una remera azul con letras blancas con el logo en la espalda de "Río Negro", llevaba un pantalón corto azul y zapatillas blancas. Además, llevaba en su cabeza una gorra negra.

Las autoridades solicitan a vecinos, automovilistas y personas que hayan transitado por el lugar ese día que aporten cualquier información que pueda resultar útil para la investigación.

Una joven desaparecida fue encontrada ayer en Cinco Saltos

La ciudad de Cinco Saltos se encontraba en alerta por la búsqueda de Kiara Pereyra Atis, de 20 años, quien había sido vista por última vez el martes pasado alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando salió de su domicilio y no regresó.

En horas del domingo, desde la fuerza policial informaron que la joven buscada apareció en buen estado de salud. Familiares dieron a conocer la noticia en redes sociales.