Desesperada búsqueda de una joven de 20 años en el Alto Valle

La joven se fue de su domicilio el martes pasado y no regresó. La Policía de Río Negro lanzó una alerta para dar con su paradero.

La joven fue vista por última vez el martes pasado al salir de su domicilio.

La ciudad de Cinco Saltos se encuentra en alerta por la búsqueda de Kiara Pereyra Atis , de 20 años, quien fue vista por última vez el martes pasado alrededor de las 7:30 de la mañana , cuando salió de su domicilio y no regresó.

La denuncia fue radicada y la búsqueda fue activada por la Comisaría 43 de Cinco Saltos, que solicita la colaboración urgente de la comunidad para dar con su paradero.

Kiara mide aproximadamente 1,75 metros , es de contextura delgada y, hasta el momento, no se tienen datos certeros sobre su ubicación.

Desde la fuerza policial pidieron que ante cualquier información, por mínima que sea, se comuniquen de inmediato al 911 o se acerquen a la comisaría más cercana.

La difusión es clave en estas primeras horas. Compartir esta información puede ayudar a que Kiara regrese pronto a su hogar.

Otra persona desapareció en la zona y ya fue encontrada

En la últimas horas, se había lanzado una alerta para dar con el paradero de un joven de 18 años en Cinco Saltos. Según habían detallado, su desaparición se había dado esta mañana.

Sin embargo, horas más tarde la Comisaria 7ma informó que quedó sin efecto la búsqueda de persona ya que se halló al joven que era buscado.

Le prestó la bici a un compañero de trabajo y descubrió que la vendían por Facebook

Un vecino de Cipolletti le prestó su bicicleta a un compañero de trabajo. Es un hábito solidario basado en la confianza que se se suele alcanzar en el ámbito laboral. Sin embargo, en este caso el hombre no le devolvía el rodado. Pero grande y desagradable fue su sorpresa al ver que su bici era ofrecida a la venta a través del Facebook.

Como ha sucedido con hechos similares, el damnificado contactó al vendedor y pactó un encuentro en la esquina de las calles Suipacha e Ingeniero Pagano, en el corazón del barrio Del Trabajo.

Allí se presentó el propietario, pero no lo hizo solo, sino que fue acompañado por policías de la Comisaría 32 del barrio La Paz, dado que había alertado que había acordado la cita para recuperar el rodado.

Al llegar al lugar fijado para el encuentro, la Policía identificó al vendedor, quien manifestó haber comprado la bicicleta a otra persona sin poder aportar mayores datos. El vehículo fue entregado de forma voluntaria y restituido a su titular, previa comunicación con el fiscal en turno. Cabría el delito de encubrimiento. Se destacó “el rápido accionar policial en la recuperación del objeto”.