Le prestó la bici a un compañero de trabajo y descubrió que la vendían por Facebook

Pactó una cita con el vendedor en la plaza del barrio Del Trabajo, pero fue con la policía. Dijo que a la había comprado, pero no precisó a quien. El dueño la recuperó.

El dueño de la bici contactó a un sujeto que la vendía en Facebook y logró recuperarla con la policía. Se la había prestado a un compañero de trabajo.

Un vecino de Cipolletti le prestó su bicicleta a un compañero de trabajo. Es un hábito solidario basado en la confianza que se se suele alcanzar en el ámbito laboral. Sin embargo, en este caso el hombre no le devolvía el rodado. Pero grande y desagradable fue su sorpresa al ver que su bici era ofrecida a la venta a través del Facebook.

Como ha sucedido con hechos similares, el damnificado contactó al vendedor y pactó un encuentro en la esquina de las calles Suipacha e Ingeniero Pagano, en el corazón del barrio Del Trabajo.

Allí se presentó el propietario, pero no lo hizo solo, sino que fue acompañado por policías de la Comisaría 32 del barrio La Paz, dado que había alertado que había acordado la cita para recuperar el rodado.

¿Qué dijo el vendedor?

Al llegar al lugar fijado para el encuentro, la Policía identificó al vendedor, quien manifestó haber comprado la bicicleta a otra persona sin poder aportar mayores datos. El vehículo fue entregado de forma voluntaria y restituido a su titular, previa comunicación con el fiscal en turno. Cabría el delito de encubrimiento. Se destacó “el rápido accionar policial en la recuperación del objeto”.

Mientras que se puede suponer que la relación personal entre ambos trabajadores ya no será la misma, a no ser que el sospechoso ofrezca una respuesta convincente.

Un caso similar con el mismo desenlace

Días atrás se produjo un hecho similar en Cipolletti que tuvo el mismo feliz desenlace. Le pasó a un vecino que le robaron su flamante bici rodado 29 enla calle Jorge Newbery, en inmediaciones entre Colombia y Ecuador, barrio Don Bosco.

Posteriormente, el damnificado descubrió que el rodado estaba siendo ofrecido a la venta por un desconocido a través de Facebook y reconoció era el suyo, por lo que dio aviso inmediato a la Policía. Personal de la Comisaría 4ta detectaron a un hombre que transitaba en una bici con las mismas características a la sustraída por el cruce de la calle Luis Toschi y la Ruta Nacional 22, donde se encuentra la estación de servicios de la Automóvil Club.

Allí lo interceptaron. Al ser identificado, el sujeto manifestó dedicarse a la compra y venta de bicicletas, aunque no pudo presentar documentación que acreditara la procedencia del rodado, precisaron fuentes de la fuerza policial.

Finalmente, la bici fue secuestrada y puesta a disposición de la Justicia, mientras que el propietario presentó la factura de compra, que acredita su propiedad, por lo que debía ser restituida.

Secuestraron una 99 mm y balas en Las Perlas

Personal de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas efectuó un allanamiento en una vivienda del barrio Costa Esperanza, tras denuncias vinculadas a un presunto hecho de abuso de arma de fuego.

El procedimiento se realizó en horas del mediodía del sábado, en un domicilio ubicado sobre calle Frontera. Dentro del inmueble, hallaron un arma y proyectiles ocultos en un orificio realizado en el piso de madera, en el sector de una habitación.

Secuestro pistola Las Perlas

Como resultado del operativo, se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, junto a dos cargadores y una caja con 27 municiones, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para las pericias correspondientes, informaron fuentes de la policía.

La fiscal de turno dispuso la notificación en el marco de la causa por abuso y tenencia ilegal de arma de fuego, y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para continuar con las actuaciones de rigor.