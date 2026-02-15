Jóvenes armados con una pistola de alto calibre fueron detenidos tras un ataque a balazos

Uno tiene 22 años y el otro 17. Están acusados de haber pasado en moto y disparado contra una casa de Villa Manzano. La policía los atrapó minutos después.

La pistola con balas fue hallada dentro de una riñonera que los sospechosos habrían descartado.

Una casa de Villa Manzano fue atacada a balazos y no se registraron personas heridas de milagro. Dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron detenidos como sospechosos de la balacera. Los atraparon tras descartarse de un arma de grueso calibre cargada de proyectiles.

El hecho, cuya motivación es aún una incógnita , se produjo el viernes minutos después de las 23 y la policía tomó conocimiento por el llamado de un vecino que aseguró haber escuchado una ráfaga de disparos en el sector de la calle Ameghino, casi Vintter, en uno de los accesos a la localidad desde la Ruta 69.

De inmediato móviles de la Comisaría 44º , que se encuentra a poco más de 100 metros de distancia, acudieron al lugar y con los datos recabados comenzaron un patrullaje preventivo . En cuestión de minutos, los efectivos visualizaron a dos jóvenes que se movilizaban en una moto coincidían con la descripción aportada , por lo que los fueron a interceptar.

Balacera Villa Manzano

Sin embargo, al advertir la presencia de los uniformados, el conductor del rodado aceleró con la intención de escapar, maniobra en la que descartaron un envoltorio. Pero no lo logró, porque los policías les cerraron el paso y los atraparon.

Uno tiene 22 años y otro de 17. Posteriormente, el personal regresó al punto donde habían descartado la riñonera. Con testigos presentes y la intervención del Gabinete de Criminalística, se procedió a su apertura formal.

Dentro del bolso encontraron una pistola Bersa Thunder calibre 380 con un cargador colocado y 11 cartuchos “listos para disparar”, destacaron fuentes de la fuerza.

Además, había una caja con 29 municiones adicionales, dinero en efectivo y documentación personal de ambos jóvenes y del vehículo. En total, 40 proyectiles que, “de no haber mediado la intervención policial, podían haber generado consecuencias mucho más graves”, se resaltó.

El móvil, un misterio

Con posterioridad los investigadores pudieron reconstruir que minutos antes de ser detectados los jóvenes “habrían efectuado disparos contra una vivienda de la zona”.

Ese dato elevó de inmediato la gravedad del hecho y reforzó la urgencia del operativo. El joven de 22 años quedó detenido por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas calificadas, a disposición de la Fiscalía interviniente. En tanto, el menor recuperó la libertad durante la mañana siguiente, conforme a lo que establece la normativa vigente para adolescentes.

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la “rápida coordinación entre el sistema 911 RN Emergencias y el personal en calle de la Comisaría 44°, que permitió neutralizar una situación de riesgo en pocos minutos”.

“La intervención evitó que un episodio violento escalara y llevó tranquilidad a los vecinos de Cipolletti, que volvieron a sentir la presencia activa del Estado en su barrio”, enfatizaron las fuentes, que mencionan que el incidente se produjo en Cipolletti, aunque desde la policía se aclaró que fue en Villa manzano.

No se brindaron precisiones en cuanto al avance de la investigación que permita esclarecer el móvil del atentado. Se presume que, por la extrema violencia empleada y el tono mafioso de la agresión, hay un severo conflicto cuya motivación no deja de ser un misterio.