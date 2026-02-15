Denuncia por disparos y un hallazgo clave: encontraron una pistola escondida bajo el piso

El operativo se llevó a cabo al mediodía. Durante el allanamiento secuestraron un arma 9 mm y 27 municiones que estaban escondidas en una habitación.

El operativo fue llevado a cabo en una vivienda de Balsa Las Perlas.

Un operativo policial por un presunto abuso de arma de fuego terminó con el secuestro de una pistola 9 milímetros escondida en el interior de una vivienda de Balsa Las Perlas . El procedimiento se realizó el sábado al mediodía en el barrio Costa Esperanza y dejó elementos clave a disposición de la Justicia.

El allanamiento fue llevado adelante por personal de la Subcomisaría 82° de Balsa Las Perlas , tras denuncias que alertaban sobre un presunto episodio de abuso de arma de fuego.

Según informaron fuentes policiales, el operativo se concretó en un domicilio ubicado sobre calle Frontera . Al inspeccionar el interior del inmueble, los efectivos encontraron un arma y proyectiles ocultos en un orificio realizado en el piso de madera, en el sector de una habitación.

En el lugar se secuestró una pistola calibre 9 milímetros, junto a dos cargadores y una caja con 27 municiones, elementos que quedaron bajo resguardo judicial para las pericias correspondientes.

Intervención de la Fiscalía

La fiscal de turno dispuso la notificación del involucrado en el marco de una causa por abuso y tenencia ilegal de arma de fuego, y ordenó la intervención del Gabinete de Criminalística para avanzar con las actuaciones y análisis técnicos.

El procedimiento se enmarca en una investigación que busca determinar las circunstancias en las que el arma habría sido utilizada y si existen otros hechos vinculados.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras la Justicia analiza las pruebas secuestradas tras el allanamiento en Balsa Las Perlas.

Jóvenes armados con una pistola de alto calibre fueron detenidos tras un ataque a balazos

Una casa de Villa Manzano fue atacada a balazos y no se registraron personas heridas de milagro. Dos jóvenes -uno de ellos menor de edad- fueron detenidos como sospechosos de la balacera. Los atraparon tras descartarse de un arma de grueso calibre cargada de proyectiles.

El hecho, cuya motivación es aún una incógnita, se produjo el viernes minutos después de las 23 y la policía tomó conocimiento por el llamado de un vecino que aseguró haber escuchado una ráfaga de disparos en el sector de la calle Ameghino, casi Vintter, en uno de los accesos a la localidad desde la Ruta 69.

De inmediato móviles de la Comisaría 44º, que se encuentra a poco más de 100 metros de distancia, acudieron al lugar y con los datos recabados comenzaron un patrullaje preventivo. En cuestión de minutos, los efectivos visualizaron a dos jóvenes que se movilizaban en una moto coincidían con la descripción aportada, por lo que los fueron a interceptar.