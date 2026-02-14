Dolor en el último adiós al Ninja, ese loco lindo amante del pádel: "lástima que no me escuchó"

En la despedida al joven vecino que falleció en la tragedia de la ruta 65, su primo contó cómo era y qué hizo en sus últimas horas.

El Ninja, junto a Carla, su compañera de equipo en el último partido de pádel, horas antes de la tragedia.

Escenas de profundo dolor se registran en la funeraria local Don Bosco , donde son velados los restos de Marcelo Alejandro Chávez , el joven de 39 años oriundo de Fernández Oro que murió este sábado en un trágico accidente en la ruta 65 y Mosconi, de Cipolletti .

En este dramático momento, Mauricio Mellao tuvo el gran gesto de contarle a LM Cipolletti quién era su primo y cómo fueron sus últimas horas .

“El era soltero, no tenía hijos y trabajaba para una empresa petrolera en mantenimiento. Se iba al campo todos los días, laburaba de 6 a 18. Siempre andaba alegre , no había un día que estuviese mal. El era así, se destacaba por eso en todos lados, vivía el día a día, la vida, no se preocupaba por los problemas o al menos no lo demostraba”, destacó.

Indicó que su gran debilidad “era el pádel, siempre andaba en las canchas” y que, creer o reventar, el viernes por la noche, horas antes de morir disputó el último partido.

Tragedia ruta 65 La funeraria Don Bosco trasladó el cuerpo de la víctima fatal.

“Participamos en una mini liga, siempre la jugamos y somos 5 ó 6 por equipo. Nosotros nos llamamos Los Angeles de Charly y él jugó con Carla el viernes, una chica que atiende en el predio Las Barricas. Perdieron encima, pero bueno, es una anécdota”, agregó visiblemente angustiado.

Sobre el origen del apodo de Ninja, Mauri reveló: “Es por uno de los golpes que más hacía, que era cortar, dejarla muerta así que por eso le decíamos de esa forma”.

Tras ese último partido hubo asado “yo justo había llegado de viaje y me lo perdí”.

image - 2026-02-14T201328.682 El Ninja junto a su primo y todo el equipo.

Si bien dijo desconocer las causas del fatal accidente, Mauri confesó un pedido que solía hacerle a su primo, por lo que ahora siente más impotencia: “Me quedo con mucha bronca porque le dije tantas veces que vendiera la moto y se comprara un auto, lamentablemente no me escuchó. Pero bueno, el consuelo es que fue feliz. Lugar al que llegaba marcaba presencia de esa manera”.

El accidente fatal

En la Ruta Provincial 65, a la altura del cruce con Mosconi, falleció Marcelo Chávez tras chocar con una moto

El fatal episodio se registró en la zona del derivador alrededor de las 5:15 cuando por causas que aún se investigan colisionaron una Renault Duster y una motocicleta Okinoi 110. La víctima fatal circulaba en sentido contrario al vehículo mayor al momento del siniestro.

Según fuentes policiales consultadas por LMC, la camioneta era conducida por un hombre de 60 años con domicilio en Cipolletti, quien se desplazaba desde General Fernández Oro hacia nuestra ciudad. Por motivos que todavía no fueron establecidos, impactó contra el rodado menor.

El conductor de la motocicleta sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el hecho, se dio intervención a la fiscalía de turno de Cipolletti, que dispuso las diligencias correspondientes y el inicio de un legajo de investigación preliminar para determinar la mecánica del siniestro.

El Ninja será recordado por su alegría y su pasión por el pádel.