Refuerzan la Policía en Cipolletti con equipamiento para la BMA

Con una inversión de más de $144 millones, la Provincia entregó 122 cascos a motoristas del Alto Valle y refuerza el patrullaje preventivo en Cipolletti.

La entrega del nuevo equipamiento se dio en Cipolletti para los integrantes de la BMA.

El Gobierno de Río Negro avanzó con una nueva entrega de equipamiento para reforzar la seguridad en el Alto Valle , con un impacto directo en Cipolletti . Se trata de 122 cascos especiales destinados a motoristas de la Policía , que ya comenzaron a utilizarse en operativos de patrullaje preventivo en distintas ciudades de la región.

La distribución incluye a Cipolletti , General Roca , Ingeniero Huergo y Villa Regina , aunque desde el Ejecutivo provincial destacaron que uno de los focos principales está puesto en las zonas urbanas con mayor circulación y demanda de intervenciones rápidas, como ocurre en la ciudad cipoleña.

La entrega forma parte de una compra total de 200 cascos, con una inversión superior a los $144 millones. En una primera etapa ya se habían distribuido 34 unidades en Viedma, mientras que ahora los 122 restantes comenzaron a llegar a las unidades operativas del Alto Valle. El resto se completará en otras regiones de la provincia en las próximas semanas.

entrega cascos policia cipolletti 2 La inversión supera los $144 millones para equipar a la seguridad del personal policial. Gentileza

Refuerzo clave para el patrullaje en Cipolletti

En Cipolletti, donde el crecimiento urbano y el movimiento vehicular son constantes, el patrullaje en moto se convirtió en una herramienta central para la prevención del delito y la respuesta ante emergencias. La posibilidad de desplazarse con mayor agilidad permite a los efectivos llegar en menos tiempo ante llamados al 911, especialmente en zonas con alta congestión o barrios de difícil acceso para móviles tradicionales.

En ese contexto, la incorporación de nuevos cascos no solo suma equipamiento, sino que también mejora las condiciones de trabajo del personal policial que diariamente recorre la ciudad.

Fuentes vinculadas a la implementación del operativo destacaron que este tipo de inversión “impacta directamente en la capacidad de respuesta”, ya que fortalece una modalidad de patrullaje que resulta clave en la dinámica urbana de Cipolletti.

entrega cascos policia cipolletti Los 122 cascos se suman a las Brigadas Motorizadas de Apoyo del Alto Valle. Gentileza

Tecnología y seguridad para el trabajo diario

Los cascos entregados cuentan con certificación internacional ECE 22.06, una de las más exigentes en materia de seguridad vial a nivel global. Están diseñados para un uso intensivo y prolongado, teniendo en cuenta las jornadas extensas que cumplen los motoristas policiales.

Entre sus principales características, incorporan un sistema rebatible a 180 grados, doble visor, uno transparente y otro solar, y un interior desmontable y lavable. Además, están fabricados con materiales de alta resistencia que permiten reducir el riesgo de lesiones ante posibles siniestros.

Este tipo de equipamiento apunta a brindar mayor protección a los efectivos, pero también a mejorar su desempeño operativo. La comodidad y la visibilidad son factores determinantes en intervenciones rápidas, persecuciones o recorridos prolongados por distintos sectores de la ciudad.

BMA Motos Policía Durante los últimos años, se dotó de más equipamiento a la fuerza policial especializada den cada región. Gentileza

Impacto en la prevención y en la labor policial

El Gobierno provincial remarcó que la inversión no solo tiene un componente tecnológico, sino también un fuerte impacto en la prevención del delito. En ciudades como Cipolletti y General Roca, donde la circulación es intensa, el patrullaje motorizado permite una cobertura más eficiente del territorio. En paralelo, en localidades como Huergo o Regina, las motos resultan estratégicas para acortar distancias en zonas más extensas o rurales.

En el caso de Cipolletti, la presencia de la Brigada Motorizada en puntos clave, como accesos, avenidas principales y barrios periféricos, se ha consolidado como una de las herramientas más visibles de la Policía en tareas preventivas.

Además, el nuevo equipamiento mejora las condiciones laborales de los efectivos, en su mayoría jóvenes de entre 25 y 45 años, que cumplen turnos rotativos y enfrentan situaciones de riesgo en la vía pública. Contar con elementos de protección adecuados no solo reduce la posibilidad de lesiones graves, sino que también aporta mayor confianza al momento de intervenir.

BMA La BMA llevó adelante dos procedimientos preventivos de manera exitosa en Cipolletti. Archivo

Desde la Provincia indicaron que esta entrega se enmarca “en una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad pública”, que combina presencia territorial con incorporación de equipamiento moderno.

La distribución de los cascos continuará en las próximas semanas en otras regiones, como la Unidad Regional 4° de Choele Choel y la Unidad Regional 3° de Bariloche, con el objetivo de alcanzar una cobertura equitativa en todo el territorio rionegrino.