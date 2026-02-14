Quién era el joven que murió en la tragedia de Ruta 65 y Mosconi, el nuevo cruce de Cipolletti

El accidente ocurrido en plena madrugada de este sábado. Es el segundo siniestro fatal desde que se inauguró el nuevo acceso al barrio Los Tordos. ¿En qué se falla?

Lo que parecía traer una solución para agilizar el tránsito, también se está convirtiendo en un inesperado dolor de cabeza. Es que ya son dos los accidentes fatales desde la inauguración del nuevo acceso al barrio Los Tordos en Cipolletti.

En la Ruta Provincial 65 , a la altura del cruce con Mosconi , ahora falleció un motociclista de apenas 39 años tras un violento choque con una camioneta. Con el correr de las horas se confirmó que se trata de Marcelo Alejandro Chávez , un estimado vecino de Fernández Oro .

Apodado El Ninja , prestaba servicios de mantenimiento para una empresa petrolera, era soltero y amante del padel, deporte que incluso había estado practicando el viernes por la noche, horas antes de perder la vida de manera repentina. Sus restos serán velados desde las 19 de hoy en la sala velatoria Don Bosco (hasta las 2 y el domingo de 8 a 10.30).

El fatal episodio se registró en la zona del derivador alrededor de las 5:15 cuando por causas que aún se investigan colisionaron una Renault Duster y una motocicleta Okinoi 110. La víctima fatal circulaba en sentido contrario al vehículo mayor al momento del siniestro.

choque fatal Una triste imagen que refleja la violencia del choque. Tragedia en el nuevo derivador de la ruta 65.

Según fuentes policiales consultadas por LMC, la camioneta era conducida por un hombre de 60 años con domicilio en Cipolletti, quien se desplazaba desde General Fernández Oro hacia nuestra ciudad. Por motivos que todavía no fueron establecidos, impactó contra el rodado menor.

El conductor de la motocicleta sufrió lesiones de extrema gravedad que provocaron su fallecimiento en el lugar, antes de poder recibir asistencia médica.

Tras el hecho, se dio intervención a la fiscalía de turno de Cipolletti, que dispuso las diligencias correspondientes y el inicio de un legajo de investigación preliminar para determinar la mecánica del siniestro.

image

Peritos trabajaron en la escena para levantar pruebas y establecer responsabilidades, mientras el tránsito permaneció restringido durante las primeras horas de la mañana. El caso vuelve a poner en foco la siniestralidad vial en rutas del Alto Valle y sus consecuencias fatales.