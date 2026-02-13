Ante los ojos de Dios: atrapan infraganti a un joven robando en la iglesia

El joven saltó el cerco perimetral de la parroquia cuando fue identificado por las cámaras del centro de monitoreo de RN Emergencias 911. Fue detenido por los agentes de la Comisaría N°30.

Una insólita situación de inseguridad tuvo lugar en Viedma cuando un joven fue atrapado infraganti cuando intentaba robar en una iglesia evangélica del barrio Guido. El hecho ocurrió frente a una plaza y fue detectado en tiempo real por el sistema de videovigilancia cuando el chico ingresó al predio de la parroquia y fue detenido por los efectivos de la Policía de Río Negro.

La secuencia comenzó a las 23.09 del miércoles, cuando un operador del Centro de Monitoreo de RN Emergencias 911 observó a un joven saltando el cerco perimetral de la capilla. Las cámaras registraron cada movimiento mientras se daba aviso inmediato a la unidad policial más cercana.

Según el seguimiento, el joven que estaba vestido con campera azul y pantalón gris, permaneció algunos minutos dentro del predio y luego se retiró intentando pasar desapercibido . Sin embargo, su recorrido ya había sido identificado y monitoreado por el sistema de seguridad.

operadora 911 La operadora del 911 identificó al joven cuando saltó el cerco perimetral de la iglesia.

Minutos después, un patrullero de la Comisaría 30° y efectivos que realizaban tareas de prevención peatonal llegaron al lugar. La rápida coordinación permitió interceptarlo cuando intentaba mezclarse entre los vecinos, tras lo cual fue trasladado a la dependencia policial para su identificación.

Todo el procedimiento se desarrolló en aproximadamente diez minutos, desde la detección inicial hasta la aprehensión. La intervención inmediata se logró a partir del monitoreo en tiempo real y la articulación entre operadores y personal policial en el territorio.