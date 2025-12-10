Robó una bici y a la media hora estaba preso: las cámaras del 911 fueron clave

Dos ladrones adolescentes le arrebataron el rodado a un joven y escaparon. Pero los siguieron por videocámaras. La policía detuvo a uno, el otro escapó.

Los operadores del 911 guiaron a los policías, quienes lograron atrapar a uno de los dos ladrones.

Un joven que cruzaba el puente ferrocarretero que une Viedma con la localidad bonaerense de Carmen de Patagones fue atacado por dos adolescentes que lograron robarle la bicicleta.

Los precoces ladrones escaparon hacia la capital rionegrina, en dirección a la rotonda donde comienza la ruta que conduce al balneario El Cóndor y también se encuentra la sede de la UNRN y hay planes de vivienda con antecedentes de graves problemas de inseguridad.

Pero no tuvieron en cuenta que el área cuenta con la vigilancia de las cámaras del Sistema Integral de Prevención del Delito, cuyos operadores advirtieron la maniobra y de inmediato alertaron a la Policía.

En vivo y en directo

Las imágenes mostraron que descendieron del terraplén del puente y se internaron en el sector barrial, donde se encuentra los barrios Inalauquen y Guido, dos de los conglomerados de viviendas más populosos de la capital de Río Negro.

En el último tiene su sede la Comisaría 30, desde donde se envió una patrulla de efectivos que pudieron seguir la fuga en vivo y en directo.

Uno de los ladrones fue atrapado y el otro logró escapar, informaron fuentes del gobierno provincial, desde donde se destacó el éxito del operativo y la relevancia de las cámaras.

Remarcaron que se demostró eficacia, rapidez y que fue clave la coordinación entre los operadores del centro de videovigilancia y las unidades policiales.

Puente viejo

“Desde el primer aviso telefónico los operadores activaron las cámaras y lograron reconstruir la trayectoria de los agresores”, subrayaron.

Enfatizaron en este aspecto que “la precisión de las cámaras y la comunicación fluida entre operadores y móviles hicieron que la persecución no se perdiera en ningún momento, reforzando la importancia del monitoreo como herramienta de prevención”.

Las autoridades también recalcaron el breve lapso de tiempo que demandó el operativo.

Eficacia y rapidez

“31 minutos después del hecho, los efectivos policiales de la Comisaría 30° lograron la detención de uno de los adolescentes, garantizando el procedimiento bajo protocolos de seguridad y salud, con máximas medidas de recaudo al confirmarse que el adolescente es menor de edad”, precisaron.

Al lugar concurrió el Gabinete de Criminalística, cuyos integrantes realizaron las tomas fotográficas correspondientes, “asegurando la documentación de cada paso de la intervención”.

“El tiempo transcurrido evidencia la eficacia del Sistema Integral de Prevención del Delito y el trabajo coordinado de los operadores y del personal policial, que frenaron un hecho violento en plena madrugada”, enfatizaron las fuentes.