Crece la alerta por vinchucas en Río Negro: el Alto Valle, una de las zonas con más presencia del insecto

Salud recordó los cuidados ante la aparición del insecto transmisor del Chagas y pidió a la población que no los manipule directamente.

Las vinchucas se distribuyen en una amplia zona de Río Negro, principalmente en los valles.

Con la llegada de los días más cálidos, el Ministerio de Salud de Río Negro advirtió sobre la mayor presencia de vinchucas en zonas rurales y semirurales de la provincia , un insecto que puede transmitir la enfermedad de Chagas . Desde el área de Salud Ambiental insistieron en la importancia de la prevención y del reporte inmediato ante la detección de estos ejemplares.

Durante las últimas semanas, el Departamento de Zoonosis y Salud Ambiental brindó una capacitación virtual a más de 50 trabajadores de la Atención Primaria de la Salud (APS), en la que se abordó el contexto regional del Chagas, las formas de transmisión, las estrategias de prevención y el trabajo territorial.

Según datos oficiales, la vinchuca se distribuye principalmente en los departamentos del Valle del Río Negro y hacia el norte y centro de la provincia . Las localidades con presencia reportada incluyen Catriel, Río Colorado, Cipolletti, Viedma, San Antonio, Las Grutas, Sierra Grande, Valcheta y Sierra Colorada , entre otras. Las actividades vinculadas a chacras, hornos de ladrillos y trabajos rurales favorecen su presencia en estas áreas.

Qué es el Chagas y cómo se transmite

El Chagas es una enfermedad causada por el parásito Trypanosoma cruzi. La transmisión puede ocurrir de varias maneras, aunque en Argentina actualmente la principal vía es la transmisión congénita, de una persona gestante a su bebé durante el embarazo o el parto.

La transmisión vectorial ocurre cuando la vinchuca pica, se alimenta de sangre y luego defeca sobre la piel. Al rascarse, la persona facilita la entrada del parásito por la herida o al tocarse los ojos o la boca. También puede transmitirse por transfusiones o trasplantes, aunque estos mecanismos están actualmente muy controlados.

Qué hacer si se encuentra una vinchuca

Las autoridades sanitarias remarcaron que el insecto no debe tocarse con la mano. Ante la detección de una vinchuca, se debe capturar viva con cuidado, colocarla en un frasco hermético, mantenerla a resguardo de la luz y acercarla al hospital, centro de salud o a las oficinas de Salud Ambiental de cada localidad.

El jefe del Departamento de Zoonosis, Marcos Arezo, explicó que estos ejemplares son analizados para determinar si están infectados: los técnicos estudian su materia fecal para establecer si circula el parásito en la zona.

vinchucas

El diagnóstico de Chagas se realiza mediante un análisis de sangre gratuito en hospitales y centros de salud. Es obligatorio para las personas embarazadas en todo el país. El tratamiento también es gratuito y, si se inicia a tiempo, puede curar la enfermedad, especialmente en bebés y menores de 19 años. En adultos, permite prevenir o reducir complicaciones cardíacas y digestivas.

Recomendaciones para prevenir la presencia en el hogar

Desde Salud Ambiental indicaron una serie de medidas para reducir el riesgo de presencia de vinchucas:

Mantener limpios los patios, corrales, gallineros y depósitos.

Tapar grietas y hendiduras en paredes y techos.

Limpiar detrás de cuadros y muebles.

Sacudir ropa que no se utiliza y ventilar colchones.

Evitar que los animales domésticos duerman en camas o sillones.

Alejar los gallineros de las viviendas.

Además, advirtieron que las vinchucas suelen ingresar a las viviendas en noches de viento o atraídas por la luz. Ante una notificación, los equipos de Salud Ambiental pueden inspeccionar los domicilios y, si se detecta reproducción del insecto, realizar rociados con insecticida para su eliminación.

