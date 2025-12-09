Atraparon a uno de los prófugos de la comisaría de Bariloche y a otro lo entregó la madre

Uno fue visto por una policía, quien alertó a sus compañeros. Resistió al arresto, pero fue detenido. El otro se presentó en la Comisaría. Falta el tercero, que es intensamente buscado.

La Policía de Río Negro informó que recapturó a uno de los tres presos condenados que escaparon de la Comisaría 28 de Bariloche el domingo por la noche, mientras que otro se entregó voluntariamente en la misma dependencia policial. Se destacó que tomó es decisión "al verse rodado por los intensos operativos que desplegó la fuerza en toda la jurisdicción". Sin embargo hay otra versión acerca de esa determinación.

La primera intervención se produjo este lunes, cerca de las 18, cuando un efectivo de la fuerza identificó Juan Pablo Vera y de inmediato dio aviso a la unidad para concretar su aprehensión.

Sin embargo Vera, de 19 años de edad y condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo, se resistió a la detención, aunque de todos modos fue reducido y detenido por los uniformados.

En tanto que el mismo lunes se entregó de forma voluntaria Daniel González, otro de los prófugos, de 31 años, quien cumplía una condena a 2 años y seis meses de prisión, de cumplimiento efectivo.

El sitio informativo local AnBariloche indicó que el hombre fue entregado por su propia madre, quien lo llevó ante las autoridades.

Buscan al tercer prófugo

La fuerza continúa trabajando para intentar dar con el paradero de Maximiliano Báez, el tercero de los evadidos. Tiene 29 años y también está condenado a 2 años y 5 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

Medios de la zona cordillerana rionegrina informaron que los tres sujetos habrían escapado por una ventana del edificio policial, ubicado en el cruce de la Ruta Nacional 258 y la calle La Paz, en el corazón geográfico de la ciudad.

Como ocurre en estos casos se inició una causa judicial por evasión y una investigación dentro de la fuerza para determinar si hubo responsabilidades entre el personal.

Un acusado de homicidio sigue libre

La tarde del miércoles 26 del mes pasado se escaparon de la Comisaría Cuarta situada en el centro de Cipolletti Martín Emanuel Kavalow, de 39 años de edad y detenido por intento de hurto y Carlos Peña, de 23, acusado de asesinato. El jefe de la dependencia, comisario Luis Balboa, informó horas después del evento que manejaban la versión de que se habían escapado tras forzar una puerta. De allí habrían accedido a los techos y luego a un descampado vecino al edificio de la fuerza que tiene un cerco de rejas en su frente.

Kowalou cayó el lunes 1 de este mes en inmediaciones de la esquina de 25 de Mayo y Teniente Ibáñez luego de una persecución policial. Peña aún sigue siendo buscado.

El joven esta cumplimiento prisión preventiva por el asesinado a Bruno Joaquín Antical, ocurrido la madrugada del 6 de septiembre último en el acceso al barrio Labraña.

Carlos David Peña fuga comisaria cuarta

La Fiscalía, representada por Martín Pezzetta, expuso en la acusación que Peña -alias el Peke- junto a otras persona que no había sido identificada, esperó a la víctima con quien mantenía una relación previa vinculada al consumo de drogas, y luego de mantener una discusión le dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente que le provocó la muerte de manera inmediata.

Tras cometer el ataque, Peña escapó y descartó el arma homicida. Un vecino encontró el cuerpo sin vida de Antical y alertó a las autoridades.

Se presume que el ataque estuvo motivado en conflicto destado entre ambos por el robo de una moto que posteriormente fue hallada en la casa de Peña. La Fiscalía supone que le recriminaba a Antical que la hubieran encontrado allí.