Chocó con su moto, quiso escapar y descubrieron que llevaba un arma lista para disparar

Tiene 19 años y fue detenido luego de protagonizar un accidente en pleno centro. Cuando la Policía lo redujo, descubrieron que llevaba una pistola 9 milímetros.

Una escena que comenzó como un accidente de tránsito terminó revelando una situación mucho más grave en San Carlos de Bariloche . Un joven de 19 años chocó con su moto, intentó escapar del lugar y terminó detenido cuando la Policía descubrió que llevaba un arma de fuego lista para disparar .

El hecho ocurrió alrededor de las 17.30 de este jueves en la zona urbana de la ciudad. Según informaron fuentes policiales, el joven —de oficio albañil— circulaba en motocicleta cuando colisionó contra un vehículo .

Tras el impacto, lejos de quedarse en el lugar, intentó darse a la fuga a toda velocidad .

Chocó y fue detenido en Bariloche

Sin embargo, la maniobra no salió como esperaba. En medio del intento de escape perdió el control de la moto y cayó sobre el asfalto, momento en el que fue rápidamente reducido por efectivos de la Comisaría Segunda.

Cuando los policías realizaron una requisa de urgencia, apareció el motivo de su desesperado intento por huir: en una riñonera llevaba un arma de fuego calibre 9 milímetros lista para disparar. Se trataba de una pistola Bersa, que tenía el cargador colocado y seis municiones en su interior.

Ante esta situación, la fiscal Silvia Paolini dispuso la detención inmediata del joven y su traslado a la dependencia policial, donde se iniciaron actuaciones judiciales por tenencia ilegal de arma de fuego.

El arma fue secuestrada por personal de Policía Científica, que realizará los peritajes correspondientes para determinar su estado y posibles antecedentes vinculados a otros hechos.

Un hombre murió en Bariloche y la Justicia investiga si había intentado robar un auto

Un hombre de 36 años murió durante la madrugada de este sábado en el oeste de San Carlos de Bariloche en un episodio que investiga la Justicia rionegrina y que habría comenzado minutos antes con un intento de robo en una zona de cabañas. El hecho ocurrió entre la medianoche y la una de la mañana y presenta varios puntos aún sin esclarecer, por lo que se dispuso la intervención de personal de Criminalística y de la Brigada de Investigaciones.

Según confirmaron fuentes policiales, la secuencia comenzó con una serie de llamados al sistema de emergencias 911 que alertaron sobre movimientos sospechosos en el sector y culminó con el hallazgo de un hombre gravemente herido en plena vía pública.

Tras el episodio se dio intervención al Ministerio Público Fiscal de Río Negro. La fiscal de turno, Silvia Paulini, dispuso la presencia del gabinete de Criminalística, la médica policial y personal de la Brigada de Investigaciones para reconstruir lo ocurrido.

En paralelo, la fiscal jefa Betiana Cendón explicó que, por el momento, no existen indicios de que se trate de un hecho criminal. “Se está terminando de verificar la información. Hasta ahora no hay sospecha de criminalidad; sí habría existido un ilícito previo relacionado con un rodado y una bicicleta que presuntamente habría sustraído, pero todo está en etapa de investigación”, señaló la funcionaria judicial.