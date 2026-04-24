Circulaba en una moto robada y lo interceptaron en un control en Cipolletti

Recuperaron una moto con pedido de secuestro en Cipolletti durante un control nocturno. En General Roca, otro operativo permitió incautar cannabis en la vía pública.

Una motocicleta con pedido de secuestro, fue recuperada por la policía en Cipolletti.

Un procedimiento policial realizado el jueves por la noche en Cipolletti permitió recuperar una moto que tenía pedido de secuestro vigente , en el marco de los operativos preventivos que se desarrollan en distintos puntos de la ciudad. El hecho se suma a otro operativo exitoso llevado adelante en General Roca , donde la Policía secuestró estupefacientes durante una recorrida en un espacio público.

El caso registrado en Cipolletti ocurrió alrededor de las 22, cuando personal de la Comisaría 45° del barrio Anai Mapu realizaba tareas de prevención sobre calle Río Negro, en el tramo comprendido entre Lamarque y Chichinales. En ese contexto, una dupla policial detectó un motovehículo que circulaba por la zona y procedió a su identificación.

Al consultar los datos en el sistema del Comando Radioeléctrico, los efectivos constataron que el vehículo registraba un pedido de secuestro activo desde el 25 de febrero de 2026, requerido por la Unidad 26 de Fernández Oro.

comisaria anai mapu Personal de la comisaría 45 junto a la BMA, intervinieron en el procedimiento de recupero.

El conductor del rodado, un joven de 23 años con domicilio en la localidad de Mainqué, fue identificado en el lugar. De acuerdo a la información oficial, no presentaba requerimientos judiciales pendientes. Sin embargo, ante la situación del motovehículo, se dio intervención inmediata al móvil de la misma unidad policial.

Tras las primeras actuaciones, se dispuso el traslado del joven junto a la motocicleta hacia la sede de la Comisaría 45°, donde se llevaron adelante las diligencias correspondientes para esclarecer la situación del rodado y determinar las responsabilidades en el caso. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y forma parte de los controles rutinarios que buscan prevenir delitos y detectar vehículos con irregularidades en la documentación o requerimientos judiciales.

Policía General Roca En General Roca, la policía logró secuestrar cannabis que estaban en posesión de jóvenes en la vía pública.

Secuestro de droga en General Roca

En paralelo, otro procedimiento policial tuvo lugar en General Roca, donde efectivos de la Comisaría 3° lograron el secuestro de estupefacientes durante un control realizado en la zona de la plaza del Patronato.

El operativo se desarrolló mientras el personal realizaba recorridas preventivas sobre calle Rodhe. En ese marco, los uniformados identificaron a tres jóvenes que se encontraban en el espacio público y procedieron a realizar una requisa preventiva, conforme a los protocolos vigentes.

Durante la inspección, los efectivos detectaron en el interior de una mochila varias bolsas que contenían material vegetal de color verdoso. Ante la sospecha de que se tratara de droga, se dio inmediata intervención a la Fiscalía Federal, que ordenó la participación de personal especializado del área de Toxicomanía.

Tras las pericias correspondientes, se confirmó que la sustancia era cannabis sativa. El material fue secuestrado y quedó a disposición de la Justicia Federal, en el marco de la normativa vigente.