Pueblada en Río Colorado: un imputado quedó en preventiva y el otro acordó una condena efectiva en un juicio abreviado

Son los hombres detenidos en la localidad rionegrina luego de que un numeroso grupo de vecinos intentara lincharlos. A ambos le sumaron un rosario de causas por robos y hurtos.

Jonathan José Solano Figueroa y Nicolás Agustín Lovera , los detenidos tras la pueblada de Río Colorado, donde protestaron por la falta de seguridad.

Quedaron tras las rejas los dos hombres detenidos en Río Colorado acusados de cometer múltiples hechos de robos y hurtos y que provocaron un alzamiento vecinal en reclamo por la falta de seguridad , luego de que el martes por la tarde le robaran a un vecino a quien le habían pedido que les convidara un vaso de agua.

Ambas medidas se tomaron este jueves en una audiencia realizada por zoom presidida por la jueza de Garantías, Lorena Belén Chávez , con la participación de los fiscales Daniel Zornitta, María Belén Calarco y el fiscal adjunto Matías Álvarez Reynaldo , mientras por los imputados, identificados como Jonathan José Solano Figueroa , de 33 años de edad, y Nicolás Agustín Lovera , de 23, fueron asistidos por la defensora Oficial Flavia Rojas.

El procedimiento judicial unificó el robo del martes con otros cometidos por los individuos. Lovera aceptó en un juicio abreviado haber cometido tres hechos de hurto y tres desobediencias en Rio Colorado y le impusieron una pena única de nueve meses de prisión efectiva, con la declaración de primera reincidencia.

Mientras que a Solano Figueroa el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos por su participación y autoría en dos de esos delitos y quedó en prisión preventiva.

Un rosario de delitos

Lovera admitió haber cometido diversos delitos. En febrero de 2023 por ejemplo, pidió un celular prestado para realizar una llamada, salió corriendo y se apoderó ilegítimamente del teléfono. El 1 de junio de este año ingresó a un local de un comerciante chino junto a un acompañante. Ambos ocultaron entre su ropa dos latas de “Dr. Lemon” y se retiraron sin abonarlas.

Finalmente hace dos días, de común acuerdo con otros dos (a uno de ellos hoy también se le formularon cargos por este hecho) se apoderó ilegítimamente de una llave Bahco propiedad de un hombre de 83 años que los dejó un instante solos para ir a buscar un vaso de agua que le habían pedido.

En cuanto a los hechos de desobediencia por las que se solicitó que fuera condenado, los cometió en febrero de este año cuando incumplió medidas de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento y desoyó de manera deliberada las directivas del personal policial que fue hasta el lugar.

Aceptó entonces ser autor de tres hechos de hurto, uno de ellos junto a otra persona; y tres de desobediencia, todos en concurso real.

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Tras escuchar la descripción realizada por el Ministerio Público Fiscal y el pedido de una pena unificada de 9 meses de prisión, la defensa penal pública que asistió al hombre en la audiencia, no presentó objeciones al acuerdo.

A su vez, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de este imputado por el peligro procesal de fuga, aludiendo a que se trata de una persona reincidente y teniendo presente la Ley de Reiterancia.

La defensa penal pública aceptó la imposición de esta medida hasta el dictado de la sentencia, pidiendo especialmente que se lo atienda en función de la situación de consumo que padece, para que no se interrumpa su tratamiento en relación a la adicción.

La jueza de Garantías interviniente receptó el acuerdo y dará a conocer su resolución el próximo jueves. Dispuso en ese sentido que el imputado permanezca en prisión preventiva hasta ese día, teniendo en cuenta lo planteado por la defensora.

El cómplice en prisión preventiva

En relación a Solano Figueroa, en la misma audiencia se le formularon cargos por el hecho ocurrido el pasado 9 de junio en Alem al 400 de Rio Colorado, cuando, junto al otro imputado y otra persona más, hizo tareas de vigilancia y apoyo para concretar el ilícito de sustraer la llave Bahco. La calificación legal propuesta fue la de participe necesario de hurto.

Además se le imputó un delito ocurrido el 27 de mayo de este año, cuando en Alberdi al 600 ingresó a una propiedad y se apoderó de una garrafa. También este es un hecho de hurto por el que deberá responder en calidad de autor.

Para este hombre la fiscalía también solicitó la prisión preventiva argumentando que “va a seguir hostigando a la sociedad, va a entorpecer el accionar de la justicia. Contamos con elementos más que suficientes para afirmar que es autor de los hechos que se le imputaron hoy”.

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“Este hombre ha incumplido permanente con normas penales, lo que que nos lleva a la conclusión de que seguirá sin hacer caso a lo impartido. Estamos frente a un hombre reiterante, por ello solicitamos esta medida cautelar por la Ley de Reiterancia, y por su cuarta reincidencia en delitos contra la propiedad”.

La jueza de Garantías resolvió tener en cuanta lo presentado por el Ministerio Público Fiscal y estableció que este hombre cumpla la preventiva por el plazo de 4 meses.

La detención de los imputados

Estos dos hombres -que en la noche del martes habían sido encerrados en un comercio-, fueron detenidos ayer, luego de concretarse el cotejo de rastros hallados en una mochila con la que se los observa en imágenes de cámaras de seguridad luego de recepcionar la denuncia por la sustracción de una llave.

Tras obtener un resultado positivo en el cotejo de huellas levantadas sobre la mochila, la Fiscalía dispuso su detención. Tal información sirvió además como sustento probatorio para la imputación realizada hace instantes.

Durante la jornada de ayer la fiscalía trabajó en la resolución unificada de las causas que sumaba cada uno de los imputados buscando una condena unificada.