Imputaron y queda preso el acusado de entrar a robar a comercios de Fernández Oro por un boquete en el techo

Se trata de José Jafri, quien estuvo involucrado en el caso Otoño Uriarte. La fiscalía mencionó que hay testigos e imágenes de una cámara de seguridad.

El juez de Garantías Juan Pedro Puntel aceptó un requerimiento de la fiscal Adjunta Laura Olea e imputó a José Hiram Jafri por el delito de “robo doblemente agravado por escalamiento, efracción y violación de domicilio” y le impuso cuatro meses de prisión preventiva.

El acusado de 42 años de edad fue uno de los cuatro involucrados -que resultaron absueltos- por el secuestro y muerte de Otoño Uriarte .

En este caso quedó implicado por el hecho ocurrido el domingo por la medianoche en comercios ubicados en la zona céntrica de Fernández Oro , donde ingresaron a robar mediante un boquete realizado en el techo.

La alarma de uno de los locales alertó a vecinos, que a su vez se comunicaron con la Comisaría 26, desde donde concurrieron efectivos que atraparon a Jafri en el interior de una vivienda cercana.

Acusado por un boquete y preocupado por la prensa

En la audiencia de formulación de cargos realizada este martes por la mañana en los tribunales de Cipolletti, Jafri -quien mostró que camina con dificultad- se quejó por la presencia de medios de prensa en la sala. “No se puede”, le expresó al magistrado.

Sin embargo, luego de dialogar en privado con su defensora Oficial Silvana Ayenao, no formalizó el reclamo dado que el trámite tenía carácter público.

Al describir la acusación, Olea indicó que le enrostran a Jafri haber trepado un paredón de 3 metros de altura, para luego realizar un agujero en el techo de chapas para ingresar a una tienda de la calle Roca 720, donde se apoderó de una remera, medias y una gorra, entre otras cosas. Pero además también se sospecha que habría ingresado a otros dos negocios aledaños conectados por el entretecho: Milanga Nostra y Punto Sur.

Sin embargo, la alarma de una de las propiedades hizo que el acusado escapara por los techos, aunque fue rastreado por los uniformados que intervinieron en el operativo.

El prófugo fue atravesando los inmuebles mientras descartaba de las prendas sustraídas, hasta que cayó en un patio de la calle Brentana, donde fue atrapado.

La Policía concurrió al lugar tras el aviso de vecinos y atrapó a los dos boqueteros en las inmediaciones. Policía Río Negro

La Fiscal destacó en el pedido para formalizar la imputación que cuentan con pruebas para sostener la responsabilidad de Jafri en los hechos. Por empezar mencionó cinco testigos, la declaración de los uniformados de la Comisaría local que participaron en el despliegue, los peritajes realizados por el Gabinete de Criminalística y las imágenes de una cámara de seguridad de una biblioteca aledaña que lo capta cuando trepaba a los comercios.

La defensora Ayenao no objetó el planteo de la fiscalía, aunque dijo que tenían otra teoría del caso que expondrán en el Control de Acusación o bien si la causa llega a juicio.

En cambio, se opuso al pedido de prisión preventiva por el término de cuatro meses que planteó la Fiscal, quien alegó que el hombre tiene antecedentes penales por los que estuvo preso, pero que además existen riesgos procesales, como la posibilidad de que se escape o que intente influir en los testigos. Destacó que Jafri es conocido por las víctimas, y que le tienen miedo. Además remarcó que la pena prevista en la figura delictiva impuesta es de entre 3 y 10 años de prisión y que en caso de ser hallado culpable pedirá un monto superior al mínimo.

Estefania Petrella

Ayenao reclamó que le impongan medidas menos gravosas que la prisión preventiva, y propuso el seguimiento con una tobillera electrónica y la prohibición de acercamiento a los testigos.

No obstante el juez Puntel accedió a lo requerido por Olea, dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por cuatro meses. Además, confirmó que el peligro de entorpecer la causa está acreditado y ordenó que el imputado cumpla prisión preventiva por el término que dure la investigación, quedando alojado a disposición del Servicio Penitenciario Provincial.

El supuesto cómplice fue liberado

Jafri había sido detenido junto a Luis María Cau, familiar de Ricardo Néstor Cau, otro de los involucrados en el femicidio de Otoño Uriarte. Ambos quedaron presos en la Comisaría de Fernández Oro, pero la investigación luego determinó que había sido ajeno al robo de los comercios y quedó en libertad. Según trascendió en tribunales, lo habían atrapado en las inmediaciones del lugar de los hechos, pero que no habría participado en la maniobra delictiva.