Detuvieron a los dos sospechosos de cometer robos y hurtos en Río Colorado y les formularán los cargos

Están acusados de un robo que generó la indignación vecinal y un intento de linchamiento. La Fiscalía informó que tiene varias causas en trámite. Anticiparon que buscarán uniformarlas y pedir penas más elevadas.

Los dos sospechososo por cometer robos y hurtos en Río Colorado, que provocaron una pueblada, fueron atrapados tras arduos operativos policiales. Este jueves les formularán los cargos.

Los dos hombres acusados de ladrones que en la noche del martes habían sido encerrados en un comercio de Río Colorado y que generó una pueblada en reclamo por mayor seguridad, fueron detenidos en la tarde del miércoles tras arduos operativos policiales.

Ambos sujetos, conocidos en esa región provincial por sus cuantiosos antecedentes delictivos, fueron trasladados a Choele Choel , donde este jueves está previsto que les formulen los cargos .

Los hechos que generaron la indignación de la comunidad se produjeron el martes entre las 17 y las 17:30, cuando ambos llegaron a una propiedad donde funciona un taller y solicitaron agua a su propietario. Aprovechando un descuido , ingresaron a un galpón, se apoderaron de una herramienta y escaparon.

Sin embargo, vecinos que advirtieron la maniobra los comenzaron a perseguir con intenciones de lincharlos, por lo que los sospechosos se refugiaron en una despensa ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles Rodríguez Peña y Primera Junta, al sur de la ciudad.

Intento de linchamiento

Cuando el episodio trascendió públicamente por las redes sociales, el comercio fue rodeado por un número de gente que se fue incrementando cada vez más. Las imágenes captadas por testigos muestran que la gente estaba enardecida y pretendían lincharlos, por lo que tuvo que intervenir la Policía con varios móviles y efectivos, hasta que lograron trasladarlos en un patrullero en medio de la bronca generalizada.

Sin embargo, hasta ese momento no había denuncia contra ellos, por lo que quedaron en libertad.

Pero más tarde encontraron una mochila que llevaba uno de ellos que fue reconocida en los videos tomados por las cámaras de seguridad del local, dato que fue corroborado por el cotejo de rastros hallados.

Con esa nueva información quedaron como principales sospechosos del robo inicial, la Fiscalía dispuso la detención de ambos hombres, por lo que salieron a buscarlos, pero no los encontraron.

Pueblada Río Colorado Centenares de vecino se convocaron de manera espontánea en cercanías del local comercial. Casi linchan a los atrincherados.

A partir de allí se puso en marcha un operativo para atraparlos que se extendió por toda la región. Finalmente, el miércoles los dos fueron atrapados.

En la audiencia de formulación de cargos de este jueves se prevé unificarles otras causas en trámite para avanzar en el proceso. Si bien se trata de cuatro causas por cada imputado, todas corresponden a delitos de hurto, robo simple y resistencia a la autoridad algunas en grado de tentativa, figuras que contemplan penas bajas, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

Aunque su tratamiento unificado permitirá requerir penas más elevadas en el marco de procedimientos abreviados que incluya una resolución del conjunto de los legajos. Trascendió que con uno de ellos estaría avanzado otorgarle un juicio abreviado con una pena de prisión efectiva, por lo que pasaría un tiempo tras las rejas.

Pueblada y reclamo de mayor seguridad

La comunidad de Río Colorado vivió momentos de tensión a raiz de estos dos sujetos, que según sostienen medios de la zona son conocidos por sus andanzas delictivas. El nuvo episodio en el que estuvieron envueltos provocó la indignación por los hechos de inseguridad que se han registrado en esa localidad, lo que motivó que mucha gente saliera a las calles en reclamos de mayor presencia policial y en demanda por sanciones judiciales contundentes para los responsables, y no permitir "la puerta giratoria". En ese marco fue cuestionada la labor del fiscal Daniel Zornitta.

Por caso, el intendente Duilio Minieri y el legislador Gustavo San Román formalizaron una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra Zornitta, para que se investigue su desempeño en las causas vinculadas a los imputados. El funcionario había sido el centro de las críticas durante la concentración en Villa Mitre la noche anterior, de la que debió retirarse escoltado por la policía, informó el sitio www.noti-rio.com.ar.

Desde el Ejecutivo municipal calificaron como “inadmisible” que un reducido grupo de personas “ampliamente conocidas por la comunidad” continuara generando alarma social “sin que las actuaciones judiciales hayan brindado una respuesta acorde”.