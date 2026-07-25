Sirenas y tensión: El gran susto que alteró la calma del sábado en Cipolletti

Qué pasó en Pastor Bowdler al 200 que dos dotaciones de bomberos tuvieron que intervenir de urgencia. El reporte oficial.

Un susto enorme se vivió este sábado por la mañana en el barrio Anai Mapu . Un incendi o afectó una vivienda particular ubicada sobre la calle Pastor Bowdler al 2030 , movilizando rápidamente a personal de Bomberos y otros servicios de emergencia de la ciudad.

El alerta ingresó a las 10:50 hs a través de la Central de Emergencias 109 , lo que activó de inmediato el despliegue de dos dotaciones integradas por un total de cinco efectivos , quienes trabajaron en el lugar hasta las 12 para controlar completamente la situación.

Según el comunicado oficial, al arribar a la propiedad, una construcción de mampostería tradicional con cielorraso de machimbre y aislación de lana de vidrio, los bomberos procedieron al combate directo de las llamas.

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Siempre de acuerdo al informe oficial, el fuego se originó de manera accidental a causa de un calefactor eléctrico ubicado en un dormitorio.

Las pérdidas materiales

Superficie destruida: Una habitación utilizada como dormitorio, de aproximadamente 3 x 3 metros , sufrió pérdidas totales por el fuego.

Estructura superior: El cielorraso del resto del domicilio se vio afectado en la parte alta.

Daños secundarios: El resto de la vivienda presentó severos daños por el humo, el hollín y el agua utilizada durante las tareas de extinción.

Afortunadamente, gracias a la rápida intervención del personal interviniente, el incendio pudo ser sofocado antes de que consumiera la totalidad de la estructura, sin que se reportaran personas heridas.