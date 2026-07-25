Sábado ventoso y templado en Cipolletti: ¿vuelven las lluvias por la noche?

Sube la temperatura este sábado, aunque el cielo se encontrará cubierto. Cómo sigue el pronóstico del fin de semana en la ciudad.

Cielo cubierto con buena temperatura pero probabilidades de lluvias hacia la noche en Cipolletti.

El fin de semana comenzará con condiciones cambiantes en Cipolletti . Según el pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas ( AIC ), este sábado 25 de julio estará marcado por un cielo mayormente cubierto, temperaturas en ascenso y un viento que ganará protagonismo con ráfagas intensas.

Durante el día, el cielo se presentará cubierto , aunque sin precipitaciones previstas en las primeras horas. La temperatura mostrará un repunte significativo en comparación con jornadas anteriores, con una máxima que alcanzará los 18°C, convirtiéndose en uno de los días más templados de la semana.

Este ascenso térmico traerá algo de alivio tras varios días de frío intenso en la región, aunque la presencia constante de nubosidad limitará la presencia del sol.

La máxima prevista para este sábado es de 18°C. Estefania Petrella

Viento intenso y ráfagas fuertes

Uno de los factores más relevantes del sábado será el viento. Se espera que sople desde el sector noroeste a una velocidad de 36 km/h durante el día, con ráfagas que podrían alcanzar los 66 km/h.

Estas condiciones podrían generar incomodidad en actividades al aire libre y obligan a tomar precauciones, especialmente por la intensidad de las ráfagas.

Hacia la noche, el escenario cambiará con la llegada de lluvias débiles y dispersas. La temperatura descenderá bruscamente hasta los 2°C, en un contexto donde el cielo continuará cubierto.

El viento rotará hacia el sudeste y mantendrá una intensidad de 37 km/h, aunque con ráfagas menores que durante el día.

Cómo sigue el fin de semana

El domingo continuará la inestabilidad en Cipolletti, con probabilidad de lluvias y chaparrones aislados durante el día, y precipitaciones débiles hacia la noche. La temperatura máxima descenderá a 14°C.

De esta manera, el sábado se presentará como una jornada de transición en Cipolletti: templada pero ventosa durante el día, con un cierre inestable y la reaparición de lluvias hacia la noche.

Se prevé clima hostil para este sábado, tanto en Bariloche como en su vecina El Bolsón.

La cordillera con alerta

Sábado complicado a nivel climático para la zona cordillerana. Durante la madrugada, la mañana y la tarde, Bariloche y El Bolsón registrarán nevadas fuertes con altas probabilidades de precipitaciones intensas y ráfagas de viento.

Las temperaturas se mantendrán bajo cero, con marcas de -1 °C en la madrugada y un descenso a -2 °C hacia la mañana, lo que favorecerá la acumulación de nieve y la formación de hielo en rutas y calles. Se recomienda tomar los recaudos del caso.

Hacia la tarde, el ingreso de una masa de aire más templado elevará la temperatura hasta los 5 °C, transformando la nieve en lluvias fuertes que mantendrán la misma alta probabilidad de precipitación (40 - 70%).

Para la noche, el panorama tenderá a estabilizarse tanto en Bariloche como en El Bolsón: el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones caerá drásticamente a un rango de entre 0% y 10%, mientras que la temperatura volverá a descender hasta los -1 °C.