Alerta por fuertes nevadas, lluvias intensas y ráfagas de viento en Bariloche y El Bolsón

Se prevén condiciones climáticas desfavorables para este sábado. Conocé el pronóstico que brindó el Servicio Metereologico Nacional.

Se prevé clima hostil para este sábado, tanto en Bariloche como en su vecina El Bolsón.

Sábado complicado a nivel climático para la zona cordillerana. Durante la madrugada, la mañana y la tarde, Bariloche y El Bolsón registrarán nevadas fuertes con altas probabilidades de precipitaciones intensas y rafágas de viento.

Las temperaturas se mantendrán bajo cero, con marcas de -1 °C en la madrugada y un descenso a -2 °C hacia la mañana , lo que favorecerá la acumulación de nieve y la formación de hielo en rutas y calles. Se recomienda tomar los recaudos del caso.

Hacia la tarde , el ingreso de una masa de aire más templado elevará la temperatura hasta los 5 °C , transformando la nieve en lluvias fuertes que mantendrán la misma alta probabilidad de precipitación ( 40 - 70% ).

Bariloche se cubrió de nieve en un momento esperado de la temporada.

Para la noche, el panorama tenderá a estabilizarse tanto en Bariloche como en El Bolsón: el cielo estará mayormente nublado y la probabilidad de precipitaciones caerá drásticamente a un rango de entre 0% y 10%, mientras que la temperatura volverá a descender hasta los -1 °C.

Vientos y ráfagas que rozarán los 60 km/h

El factor viento será determinante durante toda la jornada, afectando la visibilidad y las condiciones de transitabilidad:

Madrugada: Vientos moderados del Oeste de 13 a 22 km/h .

Mañana: La velocidad del viento mantendrá su intensidad constante ( 13 a 22 km/h , del Noroeste en El Bolsón), pero comenzarán las primeras ráfagas intensas, alcanzando entre 42 y 50 km/h .

Tarde: Será el momento más crítico del día. El viento del Oeste cobrará fuerza con velocidades de 42 a 50 km/h y ráfagas severas que oscilarán entre los 51 y 59 km/h , coincidiendo con la etapa de precipitaciones líquidas.

Noche: La intensidad amainará de forma leve, con vientos del Oeste de 23 a 31 km/h y ráfagas que aún se mantendrán entre los 42 y 50 km/h.

Recomendación vial: Ante el riesgo de acumulación de nieve, calzadas resbaladizas por deshielo y baja visibilidad por ráfagas, las autoridades aconsejan extremar las precauciones al circular por la Ruta Nacional 40, portar cadenas y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de mayor intensidad de la tormenta.

Ya se palpita la Fiesta de la Nieve

Bajo esas condiciones climáticas, Bariloche comienza a palpitar uno de los eventos más emblemáticos de su calendario: la 55° Fiesta Nacional de la Nieve, que se realizará del 13 al 16 de agosto. Durante cuatro jornadas, el Centro Cívico y el Cerro Catedral serán escenario de espectáculos musicales, actividades tradicionales y propuestas para toda la familia.

La programación incluye las presentaciones de Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Ángela Leiva, Luck Ra, Turf y Los Auténticos Decadentes, además de artistas locales y el regreso de clásicos como la Carrera de Mozos, el Concurso del Pullover, el Concurso de Hacheros y la elección de la Reina Nacional de la Nieve. También habrá shows de drones, mapping e intervenciones urbanas que convertirán a toda la ciudad en un gran escenario al aire libre.