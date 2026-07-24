Disparos, un cuerpo y una casa llena de autos: lo que no cierra de la entradera en Cipolletti

Dos minutos de terror, un delincuente muerto y una familia que se fue del barrio por temor a las represalias.

Continúa la investigación sobre la entradera del barrio Rincón Lindo de Cipolletti. No se descarta vínculos en el pasado con otros hechos delictivos.

La banda de al menos cinco delincuentes que entró a una vivienda del barrio Rincón Lindo de Cipolletti y que como consecuencia uno de los autores resultó muerto de un balazo, no habría actuado al voleo, sino de manera planificada , por motivos que forman parte de un gran misterio.

Es la hipótesis que, según trascendió, sigue la investigación a cargo del equipo de fiscales compuesto por Gustavo Herrera, Alejandra Altamira y Gabriel Lamas, desde donde se mantiene un hermetismo absoluto hasta el momento. Sin embargo, con el correr de las horas, las dudas crecen y determinados puntos de contacto, empiezan a unirse.

El abogador defensor de la familia, Michel Rischmann le explicó a LM Cipolletti que, al entrar a la casa, uno de los intrusos redujo a la mujer mayor dentro de su habitación, mientras que el otro subió al piso superior, donde dormía el hijo de 22 años. Sin embargo, los gritos de la madre -y de uno de los ladrones que gritó "policía"- lo habían despertado, por lo que se levantó con un arma 9 milímetros y al encontrarse con el desconocido de frente le efectuó un disparo que impactó en el pecho.

Ambos delincuentes entonces escaparon. Esa secuencia fue tomada por las cámaras de la propiedad, y como tiene sonido se pudo escuchar que el herido le dice a que cómplice “me dieron amigo”. En el video también se puede observar que en interior del patio de la casa habían estacionado una decena de vehículos, entre autos y camionetas de alta gama.

El abogado resaltó el joven disparó en “defensa propia”, y que tiene documentación que lo habilita para portar armas de fuego.

Policías de distintas unidades concurrieron al barrio Rincón Lindo de Cipolletti, donde una banda de delincuentes ingresó a una vivienda. Uno de ellos murió de un balazo.

La entradera generó una gran conmoción en el sector barrial, donde abundan las casas amplias y confortables y en su mayoría tienen sistemas de seguridad para evitar los robos.

Hubo un gran operativo policial con el cierre de un amplio perímetro. Se pudo ver efectivos de distintas unidades, entre ellos del Gabinete de Criminalística, de la Brigada y de la división Canes, abocados a buscar rastros de los fugitivos.

Algo que quedó a la vista de todos, es que dentro del video se observan varios vehículos por lo que se asociaría al joven de 22 años con la compra y venta de vehículos. En tanto que en las redes sociales se tejieron múltiples conjeturas, muchas de las cuales carecen aún de veracidad. Sin embargo, quienes se encuentran investigando no descartan que esta entradera esté vinculada al incendio de vehículos ocurrido en el verano en el B° San Pablo.

La familia tuvo que mudarse y vive con fuerte custodia policial

La mujer de 53 junto a sus dos hijos, debieron abandonar su hogar de forma preventiva y cuentan con custodia policial.

El joven de 22 años que efectuó el disparo junto a su defensa, mantienen la sospecha de que podría existir algún hecho de venganza o represalia tras el hecho de legítima defensa.

El letrado agregó además que, mientras la seguridad es un tema extremadamente delicado, desde el punto de vista psicológico están devastados y no pueden retomar sus tareas cotidianas. Actualmente, el inmueble donde ocurrió el ataque se encuentra clausurado y bajo custodia policial a la espera de pericias clave por parte de Criminalística y la Policía Científica.

¿Qué dijo la autopsia de Padilla?

Según el informe preliminar entregado a la Fiscalía por el médico forense Marcelo Uzal, la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego. La lesión mortal ingresó por la axila izquierda y salió por la espalda, afectando órganos vitales. Además, se detectaron otras lesiones antiguas que no corresponden al momento de su muerte.

El hallazgo del cuerpo se vincula de forma directa con un sangriento episodio ocurrido horas antes en el barrio Rincón Lindo de Cipolletti.

El hombre, que contaba con antecedentes penales, alcanzó a escapar en un Toyota Corolla que conducía uno de los cómplices, pero minutos después apareció sin vida en el interior del auto, que había sido abandonado en la zona de chacras de Fernández Oro.