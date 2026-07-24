Qué club grande del país tentó al Tuti Del Prete: "Ganaría menos que en México pero lo seduce..."

El crack cipoleño quedó con el pase en su poder tras desvincularse del Atlas. Horas clave para conocer si llega a un coloso de la Argentina.

"Ganaría mucho menos que en México, pero se mostró interesado" , le confió el periodista que cubre San Lorenzo para diario Olé a LM Cipolletti . Lo cierto es que tras su destacado paso por Estudiantes de La Plata y una más irregular experiencia en México, Gustavo Tuti Del Prete tiene una propuesta firme del Ciclón y lo seduciría el desafío deportivo.

El mercado de pases entra en su recta final y el conjunto dirigido por Pipo Gorosito comenzó a mover sus fichas con fuerza para sumar jerarquía a su ataque. El principal apuntado por la dirigencia y el cuerpo técnico es el delantero de 30 años nacido en Cipolletti, quien acaba de rescindir su contrato con el Atlas de México y cuenta con el pase en su poder.

Las conversaciones entre las partes ya están en marcha y la negociación avanza a paso firme. De no surgir inconvenientes de último momento, en el club de Boedo confían en que el atacante llegará en condición de libre , un factor indispensable dado el delicado presente económico que atraviesa el Ciclón.

El Tuti habría dado el ok

El deseo del jugador resultaría clave para destrabar la operación. Según reveló un periodista del diario Olé a LMC, el factor financiero no sería un impedimento para el cipoleño:

De concretarse su arribo, Del Prete se convertirá en una pieza fundamental para el equipo dirigido por Pipo Gorosito, aportando la movilidad y el gol que el DT busca para encarar lo que resta de la temporada.

Foto: Sitio Albinegro

Clave para una obra histórica en Cipolletti

Con recursos de la venta del pase del Tuti, el Club Cipolletti dio semanas atrás el paso institucional y deportivo más importante de las últimas décadas. Tras un cuarto de siglo y gestiones complejas tras la grave crisis institucional del 2001, volverá a contar con un predio deportivo. Será un espacio de primer nivel, "top 5" en el fútbol del país, según aseguró el presidente del Albinegro, Luca Mancini.

"Hace 25 años perdíamos un predio y hoy lo estamos recuperando gracias a muy buenas gestiones, al tiempo y el pago de cuotas de dirigentes y padres", destacó Mancini al anunciar que el club ya tomó posesión de las tierras, en una chacra camino a Ferri.

El predio tiene diez hectáreas y costó 175 mil dólares que ya fueron pagados. El proyecto integral tiene un presupuesto de 1 millón de dólares.