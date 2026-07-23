La salida de Acevedo, un conflicto que sacude a Cipo: qué dijo el jugador

En la previa al Nonagonal Cipo apartó a su goleador y se quedó sin Jeldres, que rescindió buscando continuidad.

A menos de una semana del inicio de la Fase Campeonato del Federal A , el Cipo atraviesa una situación inesperada . El goleador Federico Acevedo no continuará en la institución luego de no llegar a un acuerdo para renovar su contrato y, tras el comunicado difundido por la dirigencia , el propio delantero decidió romper el silencio con un extenso descargo en sus redes sociales.

El conflicto sorprendió por el momento en el que se produjo. El Albinegro acaba de clasificarse al Nonagonal y, en cuestión de 48 horas, perdió a sus dos centrodelanteros naturales : primero se confirmó la rescisión de común acuerdo con Sebastián Jeldres y luego, de manera repentina, se conoció la situación con Acevedo .

La institución informó que el atacante no aceptó la propuesta de renovación y cuestionó su postura al considerar que la intención era resguardar el patrimonio del club de cara a una futura transferencia .

Horas después llegó la respuesta del propio futbolista, quien aseguró sentirse dolido por la forma en la que se expuso la situación.

Acevedo abrió la cuenta para Cipo. Foto: Omar Novoa

"Ante lo publicado por el Club Cipolletti, quiero aclarar algunos puntos, siempre desde el respeto hacia la institución y su gente. Lamento tener que hacerlo públicamente. No es la manera en la que desearía manejar esta situación, pero por delante están el respeto, el profesionalismo y el compromiso con mi trabajo", inició el comunicado mediante su perfil de Instagram.

Acevedo también defendió su compromiso desde su llegada al club: "Desde mi llegada, siempre entregué lo mejor de mí. Vivo cada día con responsabilidad y una enorme pasión por estos colores, dando todo dentro y fuera de la cancha", siguió.

El delantero negó haber cerrado las puertas a una negociación: "Nunca hubo, de mi parte, una negativa al diálogo. Todo lo contrario: junto a mi representante pusimos sobre la mesa alternativas concretas y viables que, además, permitían cuidar el patrimonio del club de cara al futuro. No se avanzó por ese camino y lo entiendo como parte de las decisiones que cada uno debe tomar".

El goleador también hizo referencia al impacto que le produjo el comunicado institucional: "No puedo ocultar el dolor que me causó el comunicado, tanto por la manera en que está planteado como por las cuestiones que se me atribuyen, las cuales no son así. Podría extenderme mucho más, pero teniendo en cuenta un contrato vigente y por el respeto que le tengo a la institución, elijo no hacerlo hoy".

Antes de cerrar el mensaje, eligió agradecer a quienes compartieron el día a día con él: "Quiero agradecer profundamente a mis compañeros, al cuerpo técnico, a los empleados del club y a los hinchas que me acompañan y me brindan su cariño día a día".

Y dejó en claro cuál será su postura mientras continúe ligado contractualmente al Albinegro: "Mientras siga siendo parte de esta institución, continuaré trabajando con el mismo profesionalismo y compromiso de siempre, esté donde esté. Le deseo a Cipolletti que pueda seguir creciendo y le auguro los mayores de los éxitos en lo que viene".

Acevedo seguirá entrenándose en las instalaciones del Albinegro hasta diciembre, fecha en la que culmina su vinculación con el club. Una vez que pase el último mes del año, tendrá la potestad de marcharse.

Un problema deportivo para Enríquez

Más allá del conflicto contractual, la situación también modifica el panorama futbolístico de Cipolletti. Apenas dos días antes de conocerse la situación con Acevedo, el club había informado la desvinculación de Sebastián Jeldres de común acuerdo entre las partes. De esa manera, el cuerpo técnico perdió a los dos centrodelanteros que integraban el plantel en la antesala del comienzo de la Fase Campeonato.

Con el arribo de Nahuel Luna durante el mercado de pases invernal en el cierre de la Fase Regular, parecía relegar a Jeldres al tercer o cuarto lugar en la consideración de Fabián Enríquez. Sin embargo, la salida del neuquino y la decisión de apartar a Acevedo modificaron completamente el escenario.

Hoy, Luna aparece como la principal referencia ofensiva del equipo para afrontar el Nonagonal. Detrás suyo volverá a ganar protagonismo Facundo Berezosky, el juvenil que debutó frente a Deportivo Rincón en la quinta fecha en el estadio Moisés Gómez, y que desde entonces fue sumando convocatorias y minutos dentro del plantel profesional.

Claudio Espinoza

Otra alternativa que podría recuperar terreno es Fernando "Rayo" Petinerolli. El atacante había perdido presencia entre los convocados durante las últimas jornadas, pero ahora surge como una de las variantes para acompañar a Luna en ofensiva, cumpliendo una función similar a la que suele desempeñar Nicolás Peralta dentro del sistema táctico de Enríquez.

El plantel y el cuerpo técnico siguen con los entrenamientos luego de clasificarse a la Fase Campeonato en la fecha 17, y aguarda lo que sucederá el lunes pasado el mediodía con el sorteo. Allí se sabrá la hoja de ruta que tendrá el Capataz en el Nonagonal.