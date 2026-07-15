La ciudad celebra el triunfo de la Selección que se enfrentará a España el domingo desde las 16hs. Mirá el registro de un día histórico en esta nota

Cipo está de fiesta: Argentina jugará la final de la copa del mundo

La Selección Argentina jugó hoy un partido que quedará grabado en nuestros corazones. Con un encuentro que nuevamente puso a prueba los nervios de sus hinchas y dio vuelta gracias a los goles de Enzo Fernández , a los 40, y Lautaro Martínez , a los 47.

Un gol de Anthony Gordon tensó un encuentro que prometía ser histórico desde el momento en el que se conoció cómo quedaba conformada la llave de semis del Mundial 2026.

Cientos de personas se acercan al celebrar al centro de la ciudad. Hay bocinazos, gritos, abrazos, bombos y cánticos que se extienden por varias cuadras.

Desde el cielo

Miles de personas están en la calle festejando el pase a la final. Luego de un partido donde la Scaloneta dejó el corazón, la ciudad se transformó en una verdadera fiesta e hizo falta un drone para poder dimensionar la multitud que continúa en las calles céntricas de la ciudad.

Gentileza: Dario Sohn

Flamea nuestra bandera como símbolo de victoria

No hay dudas de que este días será recordado por mucho tiempo y quedará registro de uno de los primeros vecinos que apareció por calle Roca con la bandera en alto:

''Nos merecemos bellos milagros y ocurrirán''

En medio de los bombos y las banderas, LM Cipolletti registró cómo cientos de personas se acercan al celebrar al centro de la ciudad. Hay bocinazos, gritos, abrazos, bombos y cánticos que se extienden por varias cuadras.

Una remontada para la historia

Argentina consiguió una clasificación épica. Inglaterra se había puesto en ventaja a los 10 minutos del segundo tiempo con un gol de Anthony Gordon, pero cuando el partido parecía escaparse aparecieron los campeones.

Enzo Fernández igualó a los 40 minutos y, ya en tiempo de descuento, Lautaro Martínez desató la locura con el 2-1 que metió a la Albiceleste en su segunda final mundialista consecutiva.

El próximo domingo, desde las 16 (hora argentina), el seleccionado nacional buscará defender el título frente a España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Una marea celeste y blanca en el corazón de Cipolletti

Como ocurrió en cada gran alegría de la Selección, el centro de la ciudad se transformó en una enorme celebración. Familias enteras, grupos de amigos y cientos de jóvenes coparon las calles con cánticos, bocinazos y banderas argentinas.

La fiesta comenzó apenas terminó el partido y se espera que continúe durante toda la tarde y buena parte de la noche. Aunque no solo se concentran los vecinos en el centro. En distintos puntos de la ciudad se vieron a cipoleños festejando el triunfo histórico.

Desde el barrio San Pablo, familias completas se acercan a celebrar un día histórico:

Video: Gentileza.

El centro es albiceleste

A una hora del pitazo final, siguen llegando cipoleños a la mítica esquina de España y Roca:

Caravana mágica

''El que no salta es un inglés''