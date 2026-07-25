Viajaban con 4 kilos de hoja de coca por la Ruta 151, un perro de la policía los descubrió

Un control policial permitió secuestrar 4 kilos de hojas de coca en un vehículo con cinco ocupantes. Intervino la Justicia Federal y se inició una causa.

Viajaba por la Ruta 151 con 4 kilos de coca, un perro de la policía los detectó en Catriel. (Foto: archivo)

El operativo se desplegó durante la madrugada del viernes en uno de los corredores clave del Alto Valle . La intervención policial derivó en el secuestro de hojas de coca transportadas en un vehículo particular y en la apertura de una causa federal.

El procedimiento fue realizado por personal del Destacamento de Seguridad Vial Puente Dique, en conjunto con efectivos de Toxicomanía y Leyes Especiales de Catriel , en el marco de controles preventivos sobre la Ruta Nacional 151 .

Se trata de un corredor estratégico que conecta distintas localidades del norte patagónico , por lo que los operativos suelen intensificarse en horarios nocturnos y de madrugada, cuando se incrementa la circulación de vehículos de larga distancia.

Se dio intervención a la Justicia Federal.

La detección y el rol del perro antinarcóticos

El hecho se produjo cuando los uniformados detuvieron la marcha de un automóvil conducido por un hombre de 37 años, quien viajaba acompañado por otras cuatro personas, todos mayores de edad.

Durante la inspección inicial, un perro detector de narcóticos realizó una marcación positiva sobre el rodado, lo que activó el protocolo correspondiente y derivó en la intervención de la Justicia Federal.

Con la autorización del Juzgado Federal de General Roca, se avanzó con la requisa del vehículo, procedimiento que permitió confirmar la presencia de sustancia de interés para la investigación.

Secuestro de la sustancia y avance de la causa

Como resultado de la requisa, los efectivos secuestraron un total de 16 envoltorios que contenían hojas de coca, con un peso aproximado de cuatro kilogramos, distribuidos en distintos sectores del automóvil.

Tras el hallazgo, se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en el país, quedando el caso bajo órbita de la Justicia Federal.

Desde la fuerza se indicó que este tipo de procedimientos forma parte de una política sostenida de controles en rutas, orientada a detectar el transporte de sustancias y prevenir delitos vinculados al narcotráfico.

La Policía de Río Negro despliega operativos en rutas de toda la provincia.

Refuerzo de controles en rutas del Alto Valle

El despliegue sobre la Ruta 151 se enmarca en una serie de operativos que se vienen realizando en distintos puntos de la región, con participación de áreas específicas como Toxicomanía y unidades de seguridad vial.

La utilización de canes entrenados resulta clave en este tipo de intervenciones, ya que permiten detectar sustancias ocultas que no son visibles en una inspección convencional.

Además, se destacó la articulación entre distintas dependencias policiales y la intervención judicial, lo que posibilita avanzar con procedimientos ajustados a la normativa vigente y garantizar la validez de las pruebas recolectadas.

Un allanamiento en Catriel permitió recuperar objetos robados.

Otro procedimiento en Catriel por un hecho delictivo

En paralelo a este operativo sobre la Ruta 151, personal de la Comisaría 9° de Catriel llevó adelante un allanamiento en el marco de una investigación por el hurto de una rueda de auxilio.

La diligencia se concretó durante la tarde del jueves en un domicilio ubicado sobre calle Uruguay, tras una orden emitida por la Justicia, y contó con la intervención del Gabinete de Criminalística.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron secuestrar dos ruedas de camioneta, que quedaron incorporadas a la causa como elementos de interés para el esclarecimiento del hecho investigado.