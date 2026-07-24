El país lo buscaba desde el martes: dónde apareció el cipoleño con brotes psicóticos

La buena noticia, cuando crecía la desesperación, llegó este viernes. Se había tomado un micro desde la terminal de Cipolletti.

Afotunadamente, apareció sano y salvo Luis Daniel Gregori , el hombre de 38 años oriundo de Cipolletti cuya desaparición había movilizado a las autoridades y generado preocupación en nuestra ciudad y en todo el país.

Según se informó oficialmente, el hombre que padece " esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos" y requiere atención médica fue localizado por Personal Policial del Departamento Protección de Personas - División Paraderos. Según se informó, fue hallado caminando por la zona céntrica de la ciudad de Córdoba Capital .

Tras ser ubicado y asistido, se constató su estado general y se dieron por finalizadas las tareas de rastreo que se habían desplegado para dar con su paradero.

Agradecimiento por la colaboración

Desde la fuerza policial y los organismos intervinientes expresaron un profundo agradecimiento a toda la sociedad, a los medios de comunicación y a quienes colaboraron activamente en la difusión de la alerta durante los días de búsqueda de Luis Daniel Gregori.

Cabe recordar que el Destacamento N° 114 del barrio Manzanar activó el martes de manera urgente el protocolo de búsqueda de personas tras la denuncia por su desaparición.

De acuerdo con la información oficial, el hombre salió de su vivienda, ubicada sobre calle Los Alerces, el martes alrededor de las 16:30. Posteriormente se confirmó que abordó un colectivo de larga distancia rumbo a Córdoba Capital.

Sin embargo, desde la tarde del miércoles no volvió a establecer contacto con familiares ni allegados. Por suerte, este viernes apareció sano y salvo.