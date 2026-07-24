Murió a los 53 años un histórico del Ascenso que vistió la camiseta de Cipolletti

El exmediocampista central fue clave en una histórica campaña que llevó a Olimpo de Bahía Blanca a la primera división, de la mano de Gustavo Alfaro.

El fútbol argentino y la región están de luto. A los 53 años , falleció Ceferino Tomás Abel Díaz , una de las grandes figuras del ascenso que quedó grabado a fuego en la historia de Olimpo de Bahía Blanca tras ser protagonista central del inolvidable ascenso a Primera División en la temporada 2002.

La triste noticia fue confirmada de manera oficial por la propia institución bahiense, provocando una conmoción inmediata entre los hinchas aurinegros y repercutiendo con fuerza en todo el ambiente de la pelota.

Nacido en la localidad bonaerense de Juan N. Fernández (partido de Necochea), se consolidó como un volante central de raza: pura personalidad, habilidoso y buen líder -dentro y fuera de la cancha-. Aunque vistió varias camisetas a lo largo de su trayectoria en el fútbol del interior, fue en Bahía Blanca donde se transformó en un verdadero símbolo y referente para la hinchada.

Diaz y una carrera marcada por el Ascenso

A lo largo de más de veinte años como profesional, Díaz vistió las camisetas de Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Quilmes, Argentinos Juniors, Unión de Santa Fe, Deportivo Quito de Ecuador, Guillermo Brown de Puerto Madryn y Cipolletti entre otros equipos.

Ceferino Diaz en su paso por el club albinegro. Foto: gentileza

Antes de llegar al profesionalismo había surgido en Defensores de Juan N. Fernández y también jugó en Jorge Newbery de Lobería. En 1993 integró el plantel que cortó una sequía de 25 años y conquistó la Liga Necochea, un logro que impulsó definitivamente su carrera.

Tras conocerse su fallecimiento, distintas instituciones ligadas al fútbol de todo el país expresaron su pesar y recordaron la trayectoria del exmediocampista, especialmente por su aporte en uno de los mayores hitos deportivos de la historia de Olimpo. Sin embargo, muchos de los mensajes colgados en redes sociales hacen referencia a su entrega al fútbol y a su destreza dentro de la cancha.