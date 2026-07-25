Cadenas para nieve en Cipolletti: cuánto cuestan antes de emprender viaje a la cordillera

Los comercios cipoleños proyectan buenas ventas por la temporada, con financiación accesible y asesoramiento para quienes eligen escaparse a destinos invernales.

En Cipolletti, las ventas de cadenas de nieve marcan el pulso de la temporada invernal.

Con la temporada de nieve en pleno desarrollo y cientos de turistas circulando hacia la cordillera rionegrina y neuquina, los comercios de accesorios vehiculares de Cipolletti reportan una demanda sostenida de cadenas para nieve . Los precios varían considerablemente según el tipo de rodado, el material de fabricación y el punto de venta consultado.

Según un relevamiento realizado por LM Cipolletti , las cadenas para autos particulares parten desde los $45.000 hasta los $75.000, dependiendo del material y la marca elegida. Las cadenas cementadas, de eslabones metálicos reforzados, suelen ubicarse en la franja más económica, mientras que los modelos textiles premium encarecen sensiblemente el valor final.

Para camionetas y SUV la ecuación cambia: los precios arrancan en torno a los $80.000 y superan los $100.000 en los kits de mayor calidad. Rodados como Toyota Hilux, Ford Ranger o Volkswagen Amarok requieren medidas específicas, lo que también impacta en el costo. Marcas como Iael, Michelin, Vexo o JC dominan la oferta disponible en la región del Alto Valle.

Las cadenas cementadas atraviesan un proceso que endurece los eslabones y prolonga su vida útil, siendo la opción más resistente para caminos con barro o hielo compacto. Las textiles, en cambio, ofrecen instalación más simple y buena adherencia sobre nieve, aunque su rendimiento disminuye notablemente en terrenos embarrados o de difícil tracción.

Los comercios cipoleños ofrecen financiación en cuotas sin interés y descuentos por la compra de los productos. Estefania Petrella

Financiación y promociones en comercios cipoleños

Los locales especializados en accesorios vehiculares de Cipolletti identifican a este período como clave para las ventas por temporada. Ofrecen financiación en cuotas sin interés a través de tarjetas de crédito, además de descuentos adicionales para quienes abonan en efectivo o mediante transferencia bancaria, una estrategia habitual del sector para incentivar la compra anticipada.

Otro valor agregado que destacan los comerciantes cipoleños es la posibilidad de que el propio personal enseñe a colocar las cadenas correctamente en el momento de la compra. Esta asistencia práctica busca evitar improvisaciones riesgosas en plena ruta, especialmente entre quienes viajan por primera vez hacia zonas de nieve.

Los asesoramientos en persona, son los valores agregado en cada local al momento de llevar el vehíuculo. Estefania Petrella

Cómo y cuándo colocar correctamente las cadenas

Los especialistas recomiendan colocar las cadenas antes de ingresar a la zona de nieve, nunca sobre el asfalto seco, ya que el roce prolongado sin nieve o hielo puede dañar tanto el neumático como la propia cadena. Lo ideal es practicar la colocación previamente, en un lugar seguro y con buena iluminación, antes de emprender el viaje hacia la cordillera.

La ubicación depende del tipo de tracción del vehículo: en autos delanteros se colocan en las ruedas delanteras, en los traseros en las traseras, y en los 4x4 se requieren dos juegos para cubrir las cuatro cubiertas. Una vez colocadas, la velocidad máxima recomendada no debe superar los 50 kilómetros por hora para evitar roturas o accidentes.

Para quienes eligen destinos como Bariloche o El Bolsón, el uso de cadenas es obligatorio. Estefania Petrella

El flujo constante de turistas hacia centros de esquí y zonas cordilleranas de Río Negro y Neuquén multiplica la consulta por cadenas en los comercios cipoleños durante estas semanas. Muchos viajeros llegan sin experiencia previa en manejo sobre nieve, por lo que la asesoría presencial que ofrecen los locales se convierte en un servicio tan valorado como el producto mismo.

Los comerciantes recomiendan no dejar la compra para último momento, ya que el stock de medidas específicas para camionetas suele agotarse rápido en los fines de semana de mayor afluencia hacia la cordillera. Retirar las cadenas apenas se abandona la zona nevada también prolonga su vida útil y evita roturas innecesarias.