Video: Roban moto de un lavadero en Oro, la policía la recupera camino a Allen y descubre algo más

El trabajo coordinado entre el 911 y la comisaría 26 de Oro, clave en la intervención exitosa. La importancia de las cámaras de seguridad y el rápido accionar.

Una moto fue robada en el lavadero de Oro y la otra en Allen.

El trabajo articulado entre el 911 RN Emergencias y las unidades policiales permitió recuperar una moto robada minutos antes en Fernández Oro y otra que había sido sustraída durante la mañana en Allen . El seguimiento realizado por los operadores fue clave para orientar el despliegue policial y lograr que ambos vehículos fueran abandonados por los delincuentes, quienes escaparon a pie.

Todo comenzó cuando un vecino alertó al 911 RN Emergencias que le habían robado su moto Rouser 200cc desde un lavadero ubicado en las inmediaciones de la Ruta Provincial 65 . La comunicación ingresó apenas unos minutos después del hecho, lo que permitió activar de inmediato un operativo coordinado entre los operadores del sistema de emergencias y las unidades de prevención que patrullaban la zona.

Mientras los móviles iniciaban el despliegue, el personal del Centro de Monitoreo realizó un relevamiento de las cámaras de seguridad distribuidas en distintos puntos de la ciudad. En pocos minutos, los operadores detectaron a dos hombres que circulaban por la Ruta Provincial 65 en dirección a Allen . Uno de ellos se desplazaba en una moto de similares características a la denunciada, mientras que el otro lo hacía a bordo de una moto de menor cilindrada.

Con esa información, el 911 RN Emergencias mantuvo una comunicación permanente con el personal policial de la Comisaría 26°, aportando datos precisos sobre la dirección de desplazamiento de los sospechosos. Esa coordinación permitió concentrar los recursos en el sector indicado y reducir el margen de escape de los involucrados.

Se sintieron rodeados y abandonaron las motos

Finalmente, los delincuentes se sintieron rodeados y abandonaron ambas motos para huir a pie, perdiéndose de vista antes de ser alcanzados por el personal policial. Sin embargo, el operativo permitió recuperar el rodado denunciado por el vecino y, además, otra moto Honda Wave 110cc. que había sido robada durante la mañana en Allen.

Este procedimiento volvió a poner de relieve la importancia del trabajo conjunto entre el 911 RN Emergencias y las unidades policiales desplegadas en el territorio.