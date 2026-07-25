Leandro Paredes está en Río Negro y eligió Bariloche para descansar

Recién llegado del Mundial, y tras su primer partido en Boca, Leandro Paredes aterrizó en Bariloche para decansar.

Después de atravesar uno de los momentos más intensos de su carrera, Leandro Paredes ya pisa suelo rionegrino. El volante de la Selección Argentina arribó este viernes por la noche a San Carlos de Bariloche para tomarse un breve descanso.

El futbolista llegó cerca de las 20 al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, a bordo de un vuelo privado. Su presencia no pasó desapercibida y rápidamente generó expectativa entre fanáticos y curiosos que se encontraban en la terminal aérea.

La visita del campeón del mundo se conoció casi de inmediato y comenzó a circular entre hinchas, que se acercaron con la ilusión de verlo de cerca. Aunque no hubo contacto masivo, el movimiento despertó entusiasmo en la ciudad turística.

El jugador arribó este viernes en un vuelo privado al aeropuerto de Bariloche.

Del Mundial al regreso con Boca

Paredes viene de semanas cargadas de emociones y exigencias. Tras disputar la Copa del Mundo, donde la Selección Argentina alcanzó el subcampeonato, el mediocampista regresó al país para reincorporarse a Boca Juniors y retomar la competencia.

Su vuelta al club xeneize tuvo un impacto inmediato. En su debut tras el regreso, mostró su jerarquía con una asistencia precisa a Miguel Merentiel, clave para el triunfo ante O’Higgins en La Bombonera por la Copa Sudamericana.

Ese rendimiento confirmó su vigencia y su importancia tanto en el esquema del seleccionado nacional como en el equipo dirigido por Boca. Sin embargo, el desgaste acumulado obligó a hacer una pausa en la agenda deportiva.

Bariloche, refugio para bajar el ritmo

En ese contexto, Bariloche aparece como un destino ideal para desconectarse. Rodeado de montañas, lagos y paisajes invernales, el jugador eligió la Patagonia para recuperar energías antes de retomar la competencia oficial en los próximos días.

Si bien no hubo confirmación oficial, trascendió que el mediocampista estaría acompañado por su familia durante su estadía. La elección del destino no es casual: combina tranquilidad, privacidad y atractivos naturales únicos.

La ciudad rionegrina se consolida así como uno de los lugares preferidos por figuras del deporte y el espectáculo que buscan descanso lejos de los grandes centros urbanos y la presión mediática constante.

En principio, la visita duraría hasta el domingo en Bariloche.

Una estadía breve pero necesaria

De acuerdo con la información disponible hasta el momento, Paredes permanecería en Bariloche hasta este domingo. La idea es aprovechar el fin de semana para relajarse antes de volver a los entrenamientos y compromisos competitivos.

El calendario deportivo no da respiro y el volante deberá reincorporarse en breve a la dinámica de su club. Por eso, este paréntesis resulta clave para equilibrar lo físico y lo mental tras una seguidilla intensa de partidos.

La presencia del futbolista en la región también genera un impacto indirecto en la actividad turística, ya que este tipo de visitas refuerzan la visibilidad de Bariloche como destino elegido por figuras de primer nivel.