Catriel: tareas de bacheo y abrazo simbólico a la ruta 151

La Municipalidad de Catriel puso en marcha un nuevo operativo de bacheo sobre los sectores más críticos de la Ruta Nacional 151

Catriel en alerta por el estado de deterioro de la Ruta 151.

La Secretaría de Obras Públicas ejecuta las tareas con fondos y recursos propios. Las autoridades locales enfatizaron que estas intervenciones representan una respuesta paliativa y de corto plazo, cuyo único objetivo es resguardar la seguridad e integridad física de los miles de conductores y transportistas que transitan a diario por este corredor clave.

Entre el estado de las rutas y el señalamiento por las obras que realizan, se informa a la comunidad que el operativo cuenta con el trabajo mancomunado de la Policía Caminera, la Dirección de Tránsito Municipal y Protección Civil, quienes abocan sus esfuerzos al ordenamieno vial para garantizar la seguridad durante los trabajos.

A la par de los trabajos viales, el Ejecutivo municipal sostiene de manera firme el reclamo hacia el Estado Nacional por una obra de pavimentación integral y definitiva. La Ruta 151 constituye un eje logístico neurálgico para el desarrollo hidrocarburífero y la conectividad regional, por lo que una respuesta infraestructura se considera impostergable.

Este domingo a las 15:00 hs, se llevará a cabo una manifestación pública y un abrazo simbólico en la torre de acceso a Catriel y Ruta 151en reclamo.

La movilización cobra un significado especial al cumplirse un año del trágico accidente vial que costó la vida a una familia de 25 de Mayo con raíces en Catriel. Desde el 26 de julio de 2025, los vecinos se movilizan los días 26 de cada mes para visibilizar el peligro latente y exigir soluciones urgentes bajo la consigna ''No hay Vaca Muerta sin Ruta 151''.

Desde el municipio y las organizaciones convocantes extendieron la invitación a participar de este reclamo a toda la comunidad de Catriel, 25 de Mayo y localidades aledañas.