De reciclar ropa a producir más: la inversión que transformó a una pyme de Cipolletti

Con el respaldo de FOGARÍO, una empresa local incorporó maquinaria clave que aumentó su producción y mejoró las condiciones de trabajo.

La inversión permitió optimizar el proceso de trabajo y mejorar la calidad de los productos que fabrica. Foto: Gentileza.

Una pyme de Cipolletti dedicada al reciclado de textiles dio un importante salto en su producción tras incorporar una máquina secadora industrial gracias a un crédito respaldado por el Fondo de Garantías Río Negro (FOGARÍO) .

La inversión permitió optimizar el proceso de trabajo, mantener la actividad incluso durante los días de lluvia y mejorar la calidad de los productos que fabrica.

La empresa Servitrap desarrolla su actividad dentro del modelo de economía circular . Produce trapos nuevos y reciclados e insumos destinados a la industria, la limpieza y las ferreterías.

Para ello, trabaja junto a cooperativas que recuperan ropa en desuso. Luego, ese material atraviesa un proceso de limpieza, desinfección y secado antes de ser cortado y transformado en nuevos productos, extendiendo la vida útil de los textiles y reduciendo la generación de residuos.

La maquinaria que cambió la producción

El titular de la empresa, Diego Sebastián Medrano, explicó que el financiamiento fue determinante para concretar la compra del nuevo equipamiento.

"El dinero se usó para empujar la compra de una máquina para secar. Ya la tenía, pero el crédito me ayudó a terminar el pago. Fue una ayuda enorme y hoy la producción es otra", aseguró.

La incorporación de la secadora industrial permitió que la empresa ya no dependa de las condiciones climáticas para continuar trabajando, ya que todo el proceso puede realizarse dentro del galpón.

"Invito a otros emprendedores a aprovecharlo"

Medrano también destacó la experiencia con FOGARÍO y alentó a otras pequeñas y medianas empresas de la región a utilizar esta herramienta de financiamiento.

"La experiencia fue muy satisfactoria. Vinieron, conocieron cómo trabajamos, evaluaron la viabilidad del crédito y nos lo otorgaron. Invito a quienes tengan una empresa o un proyecto a que se sumen", expresó.

Más financiamiento para fortalecer a las pymes

Desde el Gobierno de Río Negro señalaron que este tipo de garantías buscan facilitar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, promoviendo inversiones que aumenten la competitividad, sostengan el empleo y fortalezcan el desarrollo productivo en toda la provincia.

En el caso de Servitrap, el respaldo financiero no solo permitió incorporar tecnología, sino también potenciar un emprendimiento que apuesta por la economía circular y el agregado de valor a materiales reciclados.