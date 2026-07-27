Atención conductores: habrá un corte de tránsito en calle Pacheco por obras eléctricas

Por obras de mantenimiento en la red eléctrica, habrá restricciones de tránsito este lunes sobre la calle Pacheco. Mirá los desvíos y horarios.

Edersa realizará obras del tendido de la línea compacta de 33kV en Cipolletti.

Este lunes 27 de julio , en el horario de 12 a 16 , se llevará a cabo un corte de tránsito preventivo sobre la calle Pacheco y Nicolás Avellaneda . La medida busca salvaguardar la seguridad pública de la zona debido a la realización de trabajos en el tendido de la línea compacta de 33kV.

Para posicionar los equipos y los conductores, se dispondrá de un carril en la vía norte de la calle Pacheco y un corte total de la vía sur de la misma arteria.

En el sector se desplegará una hidrogrúa, un equipo de tendido y tres carreteles con bobinas. El operativo se realizará en primera instancia en la vía norte y se interrumpirá el tránsito en la mano sur de la calle Pacheco a medida que el avance de los trabajos lo requiera.

Edersa realizará obras del tendido de la línea compacta de 33kV en Cipolletti.

Obras a cargo y operativo municipal

A través de la Secretaría de Obras Públicas se informó que las tareas serán llevadas a cabo por la empresa IPE energía, contratista de Edersa.

Por su parte, personal de la dirección de Tránsito municipal estará presente en el lugar de forma permanente indicando los desvíos correspondientes a medida que avance la obra.

Se solicita a los vecinos y automovilistas circular con precaución, respetar la señalización transitoria y utilizar las vías alternativas indicadas por el personal de control.