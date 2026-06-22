Cambia el tránsito en Cipolletti: habrá cortes durante cuatro días en una zona muy transitada

Desde este martes y hasta el viernes habrá restricciones en una calle de la ciudad por una importante. Habrá desvíos obligatorios y piden circular con cuidado.

La interrupción del tránsito se desarrollará desde este martes 23 y hasta el viernes 26 de junio inclusive. Foto: Gentileza.

Quienes circulen habitualmente por uno de los sectores más transitados de Cipolletti deberán prestar especial atención durante los próximos días . Desde este martes 23 y hasta el viernes 26 de junio inclusive, habrá un corte preventivo de tránsito sobre un tramo de calle Perón debido al avance de una importante obra de infraestructura .

La interrupción afectará media calzada y se extenderá todos los días entre las 8.30 y las 16.30, por lo que desde el Municipio pidieron a conductores extremar precauciones y respetar la señalización colocada en la zona.

Según se informó oficialmente, el corte se realizará sobre calle Perón , en el tramo comprendido entre Venezuela y Arenales .

Los automovilistas que circulen en sentido norte-sur deberán modificar su recorrido y tomar un desvío obligatorio.

El trayecto alternativo será el siguiente: desde Arenales deberán girar por Río Paraná, continuar por Venezuela y luego retomar nuevamente por calle Perón.

Desde el Municipio indicaron que todo el sector estará debidamente señalizado para facilitar la circulación.

La obra que obliga a modificar el tránsito

La restricción vehicular forma parte del avance de la obra de cordón cuneta que se está ejecutando en el barrio Antártida Argentina, una intervención considerada clave para mejorar la infraestructura urbana en ese sector de la ciudad.

Se trata de una obra licitada bajo la Licitación Pública N° 29/25 y contempla una intervención mucho más amplia.

Un proyecto que cambiará 90 cuadras del barrio

El plan integral prevé la construcción de cordón cuneta en un total de 90 cuadras del barrio Antártida Argentina.

Desde el Ejecutivo municipal remarcaron que esta obra permitirá avanzar posteriormente con veredas, mejorar el ordenamiento vial y peatonal y optimizar el drenaje del agua de lluvia.

Además, señalaron que también aportará mayor seguridad tanto para automovilistas como para peatones y contribuirá a mejorar la limpieza general del sector.

Piden circular con precaución

Mientras duren los trabajos, las autoridades solicitaron a vecinos y conductores circular con precaución, respetar la cartelería preventiva y prever posibles demoras al momento de atravesar la zona.