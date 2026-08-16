La desaparición de un joven que tomó de más movilizó un fuerte operativo policial en Cipolletti

El muchacho participaba en un foro juvenil en el club La Amistad. Tras tomar bebidas alcohólicas generó un incidente violento. Perros de la policía se habían sumado a la búsqueda.

Personal de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu trabajó en la búsqueda del muchacho desaparecido el sábado por la noche. También participaron en los rastrillajes perros entrenados de la fuerza.

La Policía de Cipolletti con la participación de otras unidades de la fuerza desplegó un intenso operativo durante la madrugada de este domingo a raíz de la desaparición de un muchacho que participaba en un encuentro juvenil en el predio del club La Amistad organizado para debatir sobre las expectativas del desarrollo industrial que enfrenta la provincia con las nuevas alternativas de producción.

La denuncia fue presentada en la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu por la tía del joven, domiciliada en El Bolsón, quien expuso que se encontraban en el “ Foro de Jóvenes ” que se desarrollaba en el complejo de la institución deportiva, que además de varias canchas de fútbol posee un quincho y otras dependencias para reuniones sociales.

Agregó que alrededor de las 23:30 su sobrino de 19 años de edad, adoptó una conducta agresiva luego de haber ingerido bebidas alcohólicas, y que como consecuencia de ese estado de alteración, rompió un vidrio de un portón y escapó corriendo del lugar. La mujer sostuvo que lo rastrearon dentro del predio, acompañados por policías, pero no lo pudieron encontrar.

Protocolo de búsqueda

Ante la emergencia se inició un expediente judicial se activó el protocolo de búsqueda de personas con la intervención de la Fiscalía de turno a cargo del fiscal Juan Pablo Escañada y la participación del personal policial.

Fuentes de la fuerza indicaron que profundizaron el registro en el campo deportivo y sectores aledaños, pero sin encontrarlo. Por esa razón convocaron al área de canes para que un perro entrenado en la búsqueda de personas, aunque tampoco encontraron rastros que permitieran ubicar al muchacho o seguirle una pista.

Veterinarios y entrenadores homenajearon a los perros policía.

La labor investigativa continuó durante la madrugada con recorridos en el área, y alrededor de las 8 de la mañana lograron localizarlo en jurisdicción de la Comisaría Cuarta, ubicada en pleno centro de la ciudad y a decenas de cuadras de distancia de donde había sido visto por última vez. Según trascendió, el joven deambulaba y mostró indicios de encontrarse desorientado.

El futuro de Río Negro en debate

El adolescente que protagonizó el inquietante incidente que movilizó a la policía y la justicia participaba en el primer Foro de la Juventud Rionegrina que convocó a personas de entre 18 y 30 años para debatir ideas, compartir experiencias y reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la provincia. El encuentro, que finaliza este domingo, fue organizado por el Centro de Estudiantes de Río Negro en Buenos Aires (CERNEBA), con el acompañamiento de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, y la participación de referentes vinculados a Salud, Educación y Producción y representantes del INVAP, YPF Gas, Pan American Energy (PAE) y VMOS.

Durante las dos jornadas se llevarán adelante paneles, talleres y mesas de debate sobre algunos de los temas que marcan la agenda actual y el futuro de la provincia.

Entre ellos se destacan la inteligencia artificial, la innovación tecnológica, la energía, la producción regional, el turismo, la salud, la educación, la política y la gestión pública. También habrá un espacio dedicado a las Islas Malvinas y el Atlántico Sur.

Además, el foro contará con stands institucionales, actividades de vinculación y un sector especialmente destinado a proyectos y emprendimientos impulsados por jóvenes.