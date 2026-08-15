Video: La imprudente maniobra que casi provoca otra tragedia en tramo fatídico de la Ruta 22

Fue en la misma zona donde en mayo último un sobrepaso terminó con la muerte de un querido vecino. Los reflejos, clave para evitar un nuevo drama.

En la imagen se aprecia como un vehículo se tira a la banquina para evitar la tragedia.

Una maniobra tan irresponsable como peligrosa estuvo a punto de desencadenar una nueva tragedia sobre la Ruta 22 durante la mañana de este sábado. De milagro y por los reflejos y la precaución de otros conductores, no se produjo el choque frontal que pudo ser fatal...

Alrededor de las 10:30, a la altura de Cervantes, el conductor de una camioneta ejecutó un sobrepaso en un tramo donde está estrictamente prohibido, obligando a otros automovilistas a arrojarse a la banquina para evitar lo que habría sido un choque frontal de consecuencias devastadoras.

El hecho quedó completamente grabado por la cámara a bordo del vehículo del vecino Dagoberto Velásquez , quien transitaba en el sentido Cervantes-General Roca. En las impactantes imágenes que el taxista compartió con el sitio local Ultimo Momento Noticias se aprecia con claridad la desesperada maniobra de los vehículos que circulaban en sentido contrario, esquivando a la camioneta a alta velocidad sobre la banquina para salvar sus vidas.

La indignación en la región no es casualidad: la imprudencia ocurrió exactamente en el mismo punto donde, el pasado mes de mayo, una maniobra idéntica de sobrepaso no permitido terminó de la peor manera, cobrándose la vida de un conductor en un siniestro lamentable.

A pesar de los antecedentes fatales y las constantes advertencias sobre el peligro de ese tramo, la falta de conciencia al volante vuelve a poner en jaque la seguridad de miles de vecinos que transitan a diario por la traza nacional. Las autoridades ya evalúan el material audiovisual para intentar identificar la patente del vehículo y aplicar las sanciones correspondientes.

El trágico antecedente reciente en el mismo lugar

En mayo pasado, la comunidad de Cervantes y el Alto Valle rionegrino se vieron conmocionados por un trágico accidente sobre la Ruta 22 en el que perdió la vida Omar Edgardo Moreno, un hombre de profunda trayectoria institucional, política y empresarial en la ciudad.

Omar Moreno no era solo un vecino conocido, sino un protagonista activo en la vida institucional de Cervantes. Moreno conducía un Ford Focus que circulaba en sentido este e impactó, por causas que aún son materia de investigación, contra un Peugeot 307 que se desplazaba en dirección contraria. Debido a la violencia del impacto, Moreno falleció en el lugar.