El policía rionegrino que reparó más de 400 bicicletas para niños y recibió la distinción "Solidario 2026"

En la antesala al Día de las Infancias, la historia de Claudio Castro que trasciende las fronteras de la región. Felicitaciones y feliz día chicos.

Detrás del uniforme y de las obligaciones propias de su profesión existe otra faceta de Claudio Castro , un policía de Río Negro que desde hace años dedica gran parte de su tiempo libre a impulsar acciones comunitarias destinadas a niños y familias en situaciones compleja s. Su historia, que comenzó como un esfuerzo personal en el Alto Valle, suma un nuevo capítulo en 2026 con un reconocimiento que llega a nivel nacional.

La labor de Castro comenzó a hacerse conocida en la fuerza y entre los vecinos por su constante trabajo de recolección de donaciones y articulación de voluntades. Sin embargo, uno de los datos que mejor dimensiona el alcance de su tarea es la cantidad de bicicletas que logró entregar: más de 400 unidades recuperadas, reparadas y acondicionadas.

Lo que para muchos era un rodado viejo o en desuso, mediante esta cadena de trabajo previo -que abarcó desde recibir la donación hasta ubicar a las familias que realmente lo necesitaban- se transformó en el sueño cumplido de cientos de chicos .

Campañas que trasformaron el Alto Valle

Las bicicletas representan solo una parte de esta trayectoria. Durante años, Castro impulsó campañas en fechas clave como el Día del Niño, Navidad y Reyes, donde recolectó y distribuyó juguetes, golosinas y ropa. En los festejos navideños, la repercusión fue especial al recorrer distintos barrios llevando a Papá Noel para entregar donaciones recuperadas y acondicionadas, transformando cada jornada en un momento de celebración para la comunidad.

Con el paso del tiempo, consigna el portal Ultimo Momento Noticias, la iniciativa incorporó la entrega de alimentos y útiles escolares para familias que atravesaban momentos difíciles.

La respuesta de la comunidad resultó clave para sostener la red: vecinos y comerciantes del Alto Valle se sumaron a la causa, permitiendo resolver casos particulares como el acompañamiento a la familia Vergara en General Enrique Godoy, demostrando el impacto de la colaboración colectiva.

Reconocimiento desde Tucumán

En 2026, esta trayectoria sumó un hito especial al trascender las fronteras rionegrinas. Una ONG de la provincia de Tucumán eligió a Claudio Castro para recibir la placa de reconocimiento “Solidario 2026”, una distinción destinada a poner en valor su compromiso social a cientos de kilómetros de distancia.

El galardón reconoce no solo la iniciativa individual del efectivo rionegrino, sino también el respaldo de la red de colaboradores que acompañó sus campañas durante años. Más allá de la placa, su labor deja como resultado cientos de historias transformadas en el Alto Valle y demuestra cómo la vocación de servicio puede generar un impacto positivo en la realidad de la comunidad. Sacarle una sonrisa a los niños, para él no tiene precio.

¡Felicitaciones Claudio! y ¡feliz día chicos!