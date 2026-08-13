Increíble operativo entre la nieve: recorrieron 70 kilómetros para asistir a una mujer aislada

La Policía de Río Negro y de Neuquén desplegaron un increíble operativo para asistir a una mujer aislada e incomunicada por la nieve.

Un imponente operativo se desplegó en una zona rural de Río Negro para asistir a una mujer incomunicada por el temporal de nieve.

Un intenso temporal de nieve complicó el acceso a zonas rurales de Pilcaniyeu y obligó a desplegar un operativo especial para llegar hasta Arroyo Blanco , donde una mujer permanecía aislada y necesitaba asistencia.

La emergencia fue abordada por el Comité de Emergencia, que coordinó la intervención de distintos organismos para garantizar el acceso al puesto rural. Las condiciones del terreno obligaron a modificar el esquema previsto durante el recorrido.

Los equipos lograron avanzar inicialmente unos 40 kilómetros en camionetas, pero la acumulación de nieve impidió continuar con los vehículos. Desde ese punto, debieron recurrir a otros medios para completar el trayecto.

La situación requirió cubrir aproximadamente 30 kilómetros adicionales sobre la nieve hasta alcanzar Arroyo Blanco. La distancia y las condiciones del terreno convirtieron el desplazamiento en una tarea compleja para los equipos de emergencia.

Policía y bomberos participaron del operativo

Del despliegue participaron efectivos de la Subcomisaría 75° y de la Brigada Rural de la Unidad Regional III, junto con integrantes de los Bomberos Voluntarios y representantes de la Municipalidad de Pilcaniyeu.

También se sumaron integrantes de la Comisión de Fomento de Villa Llanquín y miembros del Comité de Emergencia, quienes participaron de la organización y acompañaron las distintas etapas necesarias para concretar el ingreso al sector rural.

La coordinación entre las instituciones resultó fundamental para definir la estrategia de desplazamiento, especialmente cuando los vehículos dejaron de ser una alternativa viable debido a la cantidad de nieve acumulada.

El apoyo clave de Neuquén

Para superar el tramo más complicado fue necesaria la intervención de la Unidad de Rescate en Motonieve de la Policía de Neuquén. El grupo aportó personal especializado y los vehículos adecuados para avanzar sobre sectores cubiertos completamente por nieve.

La utilización de motonieves permitió continuar el recorrido cuando las camionetas ya no podían avanzar. De esta manera, los equipos pudieron atravesar los sectores más difíciles y llegar hasta el lugar donde permanecía la mujer aislada.

El operativo reflejó además la necesidad de articular recursos entre organismos de distintas jurisdicciones ante situaciones provocadas por fenómenos climáticos que dificultan el acceso a sectores rurales.

Un trabajo coordinado para superar el aislamiento

Desde el Ministerio de Seguridad y Justicia destacaron la participación de todas las instituciones que intervinieron en la asistencia. El operativo permitió superar las dificultades generadas por el temporal y llegar hasta la persona que necesitaba ayuda.

También valoraron especialmente el aporte realizado por la Policía de Neuquén, cuyo personal especializado y equipamiento resultaron fundamentales para completar el recorrido sobre la nieve.

La intervención permitió finalmente llegar hasta Arroyo Blanco y asistir a la mujer que permanecía aislada. El despliegue involucró decenas de kilómetros, distintos medios de transporte y el trabajo conjunto de organismos provinciales y municipales.