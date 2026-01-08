Homicidio en Villa Llanquín: atropelló a su amigo y amenazó a la policía con un cuchillo

Luego de compartir bebidas alcohólicas, discutieron y lo atropelló con su camioneta dos veces. Al ser detenido, intentó atacar al personal policial.

Un hombre y su amigo compartieron una jornada en la que ingirieron bebidas alcohólicas, pero cerca de las 18 discutieron y todo terminó de la peor manera . El visitante, dueño de una camioneta Ford Ranger retrocedió a toda velocidad y atropelló a su amigo . Luego de escapar, amenazó a la policía con un cuchillo y fue detenido.

Este jueves, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos al imputado por la investigación del homicidio ocurrido el martes pasado en la localidad de Villa Llanquín . En la causa se le atribuye haberle causado la muerte a la víctima luego de atropellarla con su vehículo. Pero además, es acusado de haber amenazado al personal policial con el elemento cortopunzante.

Horacio Chávez tenía 58 años y solía compartir bebidas alcohólicas con su amigos dentro de su vivienda, pero el consumo excesivo llevó a una discusión que finalizó con su muerte.

Una reunión que terminó con un homicidio en Villa Llanquín

Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 6 de enero durante la tarde en el domicilio de la víctima. Luego de una discusión, el imputado, domiciliado en Paraje Chacay, se subió a su pick up que se encontraba dentro del domicilio. En ese contexto, "hizo marcha atrás e impactó contra la tranquera de ingreso y, de manera inmediata, avanzó de forma súbita e intencional, embistiendo a la víctima, quien se encontraba de pie frente al rodado y fue aplastada por la rueda delantera izquierda", detallaron.

“Luego de ese primer impacto, la persona imputada volvió a realizar una maniobra de retroceso y avanzó nuevamente, pasando por encima del cuerpo de la víctima por segunda vez", confirmaron. Luego del impacto, se bajó de la camioneta y cuando vio a Chávez herido de muerte, decidió escapar del lugar a alta velocidad.

La víctima sufrió un aplastamiento toráxico con compromiso de órganos internos, lo que generó su muerte por un paro cardiorrespiratorio de origen traumático.

Amenazó a la policía con un cuchillo

Cuatro horas más tarde, el personal policial lo localizó e intentó identificarlo en cercanías de la capilla de la localidad. Pero al ser abordado por los uniformados, el imputado los amenazó empuñando un cuchillo con una hoja de aproximadamente veinte centímetros. De esta manera logró burlar el procedimiento e ingresó a su domicilio desde donde continuó con las amenazas realizando movimientos de estocada con el arma blanca.

"El Ministerio Público calificó provisoriamente los hechos como homicidio simple y resistencia a la autoridad agravada por haber sido cometida a mano armada, atribuyendo responsabilidad penal en carácter de autor", confirmó el organismo.

Desde la Fiscalía detallaron que existen argumentos entre ellos de que entre ambos hombres se había producido un altercado previo. Además, informaron que se detectó la presencia de un solo testigo, quien aportó datos sobre lo que había ocurrido testimonios de testigos presenciales, imágenes de cámaras de seguridad, certificados médicos y toxicológicos y destacó que existe evidencia.

En este contexto, el juez de garantías formuló los cargos y dispuso la prisión preventiva del hombre por el término de cuatro meses.