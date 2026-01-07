Homicidio en Villa Llanquín: compartían bebidas alcohólicas, discutieron, lo atropelló y lo mató

La víctima invitó a un amigo a su casa y discutieron tras tomar varios litros de cerveza. El visitante lo embistió con su camioneta y escapó. Pero la policía logró atraparlo.

El conductor de una camioneta Ford Ranger y su amigo compartieron una jornada en la que abundaron las bebidas alcohólicas. Cerca de las 18 discutieron . El visitante, dueño de la pick up, r etrocedió a toda velocidad y atropelló a su amigo . Fue detenido poco después.

Horacio Chávez tenía 58 años y solía abrir las puertas de su vivienda para compartir bebidas alcohólicas con sus amigos pero esta vez la ingesta excesiva dio lugar a una discusión que terminó con el dueño de casa fallecido.

La jornada de sol y calor en Villa Llanquín fue, como tantos otros, momento propicio para compartir bebidas alcohólicas, con el río Limay de fondo. Horacio Chávez recibió a dos amigos con ese plan.

Cerca de las 18 horas y luego de varios litros de cerveza ingeridos, asomaron las diferencias y Chavez discutió con uno de sus invitados.

El hombre, domiciliado en Paraje Chacay, abordó su camioneta, la puso en marcha y aceleró marcha atrás a toda velocidad, impactando el cuerpo del dueño de casa, que cayó herido dentro de su propiedad.

Tras el homicidio intentó fugarse

El autor del hecho habría descendido del utilitario y cuando vio a Chávez herido de muerte, decidió escapar.

El vehículo color blanco fue identificado y su conductor – presunto homicida- quedó detenido. Médicos de Dina Huapi que arribaron en ambulancia realizaron maniobras de reanimación pero no lograron estabilizar a Chavez, que murió en el lugar.

De acuerdo al informe médico, sufrió un traumatismo en la zona abdominal, producto del impacto del vehículo.

Personal de la Policía científica trabajó en el domicilio y secuestró elementos indispensables para la investigación.

En el marco de esas actuaciones, se detectó la presencia de un solo testigo quien aportó datos sobre lo que había ocurrido. Se cree que ese hombre también era parte del convite de Chávez.