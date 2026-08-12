Siguieron una pista en Instagram y encontraron dos armas tras un robo a adolescentes

Una cuenta de Instagram permitió identificar a un sospechoso por un robo. En el allanamiento secuestraron dos armas y prendas.

Una cuenta de Instagram permitió identificar a un sospechoso por un robo. En el allanamiento secuestraron dos armas y prendas.

Una cuenta de Instagram permitió identificar a un sospechoso por un robo. En el allanamiento secuestraron dos armas y prendas.

El hecho ocurrió el 6 de agosto, alrededor de las 15:30 , cuando dos adolescentes de 14 años caminaban por la esquina de Belgrano y 9 de Julio, en Ingeniero Huergo .

En ese momento fueron interceptadas por dos jóvenes que circulaban en una moto 110 cc. roja , que tenía varios faltantes de plásticos.

Uno de los ocupantes descendió del rodado, exhibió un arma de fuego y exigió que entregaran sus teléfonos celulares. Ante la situación, una de las adolescentes entregó su equipo y ambas escaparon en dirección a la Comisaría 16ª .

Cámaras y una pista inesperada

A partir de la denuncia, los investigadores comenzaron a reconstruir lo ocurrido mediante el análisis de cámaras de seguridad, que permitieron obtener imágenes de los presuntos autores y de la moto utilizada durante el robo.

Pero la investigación tomó otro rumbo cuando apareció una pista en las redes sociales.

Una de las adolescentes reconoció a uno de los sospechosos en una cuenta de Instagram. Además, observó publicaciones en las que aparecían armas de fuego y una moto con características similares a la utilizada durante el asalto.

Ese dato fue incorporado a la investigación y permitió avanzar en la identificación de uno de los presuntos involucrados.

La pista llevó a los investigadores hasta Cervantes

Con la información reunida, el personal policial logró establecer la identidad del adolescente y su lugar de residencia en Cervantes.

Los datos fueron puestos a disposición de la Justicia, que autorizó un allanamiento para avanzar con la investigación.

El procedimiento se realizó durante la mañana del martes y permitió secuestrar prendas de vestir y dos pares de zapatillas que serían de interés para la causa.

Dos armas secuestradas durante el allanamiento

Pero el resultado del operativo fue más allá de los elementos vinculados al robo.

Durante las diligencias, los investigadores encontraron un revólver calibre 32 largo. En otro sector del inmueble también hallaron una carabina calibre 22 que no contaba con la documentación correspondiente.

Por este último hallazgo se iniciaron actuaciones judiciales por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal.

La investigación sigue abierta

Ahora la Justicia deberá determinar la participación de los involucrados y establecer si las prendas, el calzado y las armas secuestradas tienen relación directa con el robo denunciado por las dos adolescentes.

El procedimiento fue resultado del trabajo conjunto de la Policía de Río Negro, que combinó el análisis de cámaras de seguridad, tareas de investigación y datos surgidos de redes sociales para avanzar en el esclarecimiento del hecho.