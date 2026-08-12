Pacto suicida en Cipolletti: cómo está la sobreviviente

La Justicia investiga el posible pacto suicida de una pareja de adultos mayores. Analizan una carta en la estarían los motivos que llevaron al trágico final.

El pasado miércoles 5 de agosto, efectivos de la Comisaría Cuarta junto al fiscal de turno Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha acudieron al lugar en horas del mediodía y se encontraron con el hombre, de unos 75 años , ya sin vida. En el lugar se encontraba su esposa quien presentaba lesiones. Con el fin de poder brindarle contención y asistencia, fue trasladada al hospital local.

El matrimonio residía en un edificio de tres plantas ubicado sobre la calle Río Santiago, entre San Martín y Rodolfo Walsh , en Cipolletti . La intervención policial se produjo luego de que vecinos advirtieran la ausencia de uno de ellos y detectaran olores provenientes del inmueble. Cuando los efectivos ingresaron al departamento encontraron a Ortiz muerto y a su esposa en estado delicado.

El Ministerio Público Fiscal ordenó trasladar el cadáver a la Morgue Judicial de General Roca para realizarle la autopsia que corrobore o descarte esa presunción. Los resultados de ese examen, clave para dilucidar el hecho, aún no habían sido informados.

Una carta que fundamentaría el trágico final

Uno de los elementos incorporados a la investigación es una carta que habría sido dejada por la pareja. El escrito hacía referencia a los problemas económicos que atravesaban y a la decisión que ambos habrían tomado.

La situación financiera del matrimonio aparece así como una de las líneas que analiza la Justicia. De acuerdo con la reconstrucción difundida, ambos percibían una jubilación mínima cercana a los $600.000 cada uno, mientras que el alquiler que pagaban tenía un valor similar.

El escenario se habría complicado luego de que la propietaria del inmueble comunicara las nuevas condiciones para renovar el contrato. El alquiler pasaría a superar el millón de pesos, además de exigir un pago de $3 millones correspondiente a la renovación.

La pareja vivía hace tiempo en la ciudad pero producto de los valores para habitar una vivienda con las necesidades mínimas e indispensables, tuvieron que mudarse en más de una oportunidad.

¿Qué dijo la autopsia?

La autopsia preliminar realizada sobre Ortiz no detectó lesiones externas ni signos de violencia. Sin embargo, la Justicia se encontraba a la espera de los resultados de los estudios toxicológicos para establecer la causa concreta de su muerte y determinar si hubo ingestar de algún medicamento o algo en especial que haya tenido incidencia.

Según la información difundida, durante una primera declaración espontánea habría coincidido con el contenido de la carta encontrada en el domicilio y aportado información vinculada con la decisión que ambos habrían tomado.

Cómo se encuentra la sobreviente

La mujer con la que recidía Ortiz en el edificio resultó herida y fue trasladada al Hospital Pedro Moguillansky de la localidad. Por la tarde del miércoles, fuentes policiales confirmaron que la señora tenía "excoriaciones leves". Además, se había decidido que permanezca en observación con atención médica y contención para también ser evaluada en términos de salud mental considerando la situación en la que se la encontró.

En las últimas horas, LM Cipolletti pudo confirmar que la mujer sobreviviente se encuentra resguardada en una institución especializada para poder ser monitoreada y resguardada.