Asesinato Barrio Nuevo: la víctima tenía antecedentes y llevaba tobillera GPS

Se hicieron varios allanamientos por el infernal tiroteo que dejó un muerto. Aún no hay detenidos. El barrio sigue conmocionado, aunque afirman que el uso de armas es habitual.

El personal del Gabinete de Criminalística trabajó en la escena del hecho en busca de indicios que permitan avanzar en la investigación por el crimen de Parra.

En el Barrio Nuevo , cercano al Anai Mapu , aún sigue la conmoción por la infernal balacera que se produjo el lunes por la madrugada en plena vía pública, y que dejó como saldo un hombre asesinado.

Vecinos contaron más de 60 disparos y lo adjudicaron a un enfrentamiento entre dos bandas criminales antagónicas que estarían disputándose el poder territorial, donde no estaría ajeno el manejo de la venta de drogas.

Los testimonios difundidos en las redes sociales indican que no es la primera vez que se produce este tipo de episodios con el uso de armas de fuego en esa zona situada al norte de Cipolletti, donde prosperaron varias tomas de terrenos y vive en su mayoría gente de trabajo. Aunque reconocieron que no recuerdan uno tan grave como este último.

Aún no se determinó con certeza cómo se produjo el violento incidente que llenó de terror a la vecindad. Una versión indica que pasaron dos hombres en moto, desde la que efectuaron disparos hacia el interior de una vivienda ubicada en inmediaciones de la esquina de las calles Pastor Bowdler y Carlos Neuman. Pero también habrían respondido de la manera -a tiros- contra los motociclistas, que habrían logrado escapar de la escena.

Precisamente en el patio de esa vivienda fue hallado el cuerpo de la víctima, identificada como Pablo Parra, de 26 años, poseedor de un largo prontuario delictivo, informaron fuentes judiciales.

Entre otras, tenía causa por abuso sexual, violencia familiar y por drogas. Incluso se confirmó que llevaba una tobillera de seguimiento GPS, por lo que estaba tramitando un expediente penal.

Su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial de General Roca para que le realizaran la autopsia que determine científicamente las causas del deceso, que se habría producido por un tiro en el rostro. Los resultados no habían sido informados hasta esta mañana de martes.

Siete allanamientos y vainas en la calle

La policía tomó conocimiento del hecho por un llamado telefónico. Al llegar al sector barrial, cuyas calles se encuentran difíciles de transitar por el agua y el barro acumulado producto de las últimas lluvias, se encontraron con un gran desconcierto y el cadáver de Parra en el patio de la vivienda.

De inmediato se montó un operativo que contó con la presencia del fiscal jefe Santiago Márquez Gauna, la fiscalía de turno a cargo de Guillermo Ibáñez y la adjunta Julieta Della Cha, la Unidad Operativa del Ministerio Público Fiscal, el Gabinete de Criminalística, la Brigada de Investigaciones y personal policial de la Comisaría 45 del barrio Anai Mapu.

Según trascendió de las primeras entrevistas a vecinos del lugar, durante la madrugada hubo enfrentamientos y confirmaron que se escucharon diversas detonaciones de armas de fuego.

En el transcurso de este lunes se realizaron siete allanamientos, aunque no hubo detenidos ni tampoco secuestraron el arma utilizada en el crimen. En tanto que en encontraron en la vía pública decenas de vainas servidas, las que serán peritadas. El detalle indica que el tiroteo se produjo en plena calle, pero además quedó de relieve que tuvo una ferocidad inusitada. De hecho varias viviendas aledañas quedaron dañadas por impactos. Se pudo saber que, además de recabar el testimonio de vecinos, también buscaban imágenes de cámaras de seguridad, que se observaron en distintas propiedades.