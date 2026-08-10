Ahora llega el Supermercado al barrio del futuro en Cipolletti: detalles de una obra ambiciosa

El intendente Rodrigo Buteler anunció que todo marcha viento en popa. La construcción promete ser moderna y a la brevedad colocarán el cartelito de inicio de obra.

El intendente de Cipolletti , Rodrigo Buteler anunció que avanza a paso firme la radicación de l Supermercado Cooperativa Obrera en el Distrito Vecinal Noreste . En los próximos meses se instalará el cartel de inicio de obra, dando comienzo a un proyecto estratégico para el desarrollo de la ciudad.

La iniciativa forma parte del desafío de consolidar el crecimiento de Cipolletti hacia el Distrito Vecinal Noreste, garantizando servicios y mejor calidad de vida para las familias que ya habitan la zona.

Buteler destacó que se proyecta un crecimiento exponencial en este sector y subrayó la importancia de que tanto el Estado como el sector privado acompañen este proceso, para asegurar que las familias que hoy residen y las que se instalen en los próximos años cuenten con condiciones adecuadas y una infraestructura de calidad.

El terreno donde estará emplazada la Cooperativa es de 4.572,72 m2 y la identificación catastral es la 03-1-F-961-01 (calle Amancay y La Plata Este). La construcción promete ser moderna y contará con estacionamiento propio.

Enrique Oehrens, referente de la Comisión Administradora, agregó que: “Está totalmente confirmada la construcción de la sucursal del Distrito Vecinal, en esta semana se terminan los planos y se presentarán ante la Municipalidad”.

La imagen que difundió la Muni del terreno donde se concretará la obra del supermercado.

Cabe recordar que en octubre del 2025 se procedió a la firma del boleto de compra/venta entre el municipio y la Cooperativa Obrera de la ciudad, luego de que el Concejo Deliberante aprobara la venta del terreno n/c 03-1-F-01 del municipio para la futura construcción del supermercado Cooperativa Obrera.

Un secor de la ciudad que crece a pasos agigantados

La llegada del supermercado se integra al crecimiento sostenido que el Municipio impulsa en el sector, junto a obras provinciales y municipales que consolidan la expansión urbana y mejoran la infraestructura del sector.

Entre ellas se destacan la construcción del nuevo Centro de Educación Técnica, la ejecución del cordón cuneta sobre uno de los principales accesos sobre calle El Chañar, y el próximo desarrollo de 75 lotes destinados a empleados municipales.