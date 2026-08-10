Habrá un nuevo curso de manipulación de alimentos en Cipolletti: cuándo será

El Municipio anunció un nuevo cohorte para la capacitación de alimentos. Será con cursado online y presencial. En ambas modalidades, el examen es presencial y con cupos limitados.

Habrá un nuevo curso de manipulación de alimentos en Cipolletti.

A través del campus virtual de la Municipalidad de Cipolletti , la Secretaría de Fiscalización dictará un curso de manipulación de alimentos. Respecto de la fecha de inscripción será el 13 de agosto a partir de las 8 horas a través de la página web del municipio.

Los interesados en realizar la capacitación deben tener domicilio en Cipolletti, poseer una dirección de correo electrónico, y completar el formulario de inscripción, el día de la inscripción. Los cupos son limitados.

Quienes estén interesados, se pueden anotar de manera virtual a través del Campus Virtual de la Municipalidad de Cipolletti y se cursará del 18 al 26 de agosto. En tanto, el examen es presencial.

Para la cursada presencial, se deberá asistir el 27 y 28 de agosto de 15 a 18.30 horas en la Delegación de calle Brentana 571.

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Por qué es importante contar con esta capacitación

El curso está compuesto por cinco módulos y los temas que se van a desarrollar son:

Generalidades

Alimentos seguros

Enfermedades transmitidas por los alimentos

Cinco claves para la inocuidad de los alimentos

Alimentos libres de gluten.

El carnet de ''manipulador de alimentos'' es un documento oficial que certifica que una persona ha recibido formación adecuada sobre higiene y seguridad alimentaria. Es obligatorio para cualquier persona que, por su actividad laboral, tenga contacto directo con alimentos en alguna de las siguientes etapas:

Preparación o elaboración

Envasado o almacenamiento

Transporte o distribución

Venta, suministro o servicio.

Además de la vital importancia de este carnet para quienes ya cuenta con actividad laboral, se recomienda realizarla si se está en búsqueda ya que es un item que se solicita de manera obligatoria. Además, en muchos casos acelera los procesos de contratación y formarse en seguridad alimentaria es sinónimo de compromiso y responsabilidad con los consumidores.

Respecto de las formas de abonar esta capacitación, se puede hacer de forma presencial en la Delegación de calle Brentana al 500 o en su defecto con tarjeta de débito/crédito desde la página del formulario de inscripción.

Para más información y consultas comunicarse a: 299 4 24 29 45 de lunes a viernes de 7 a 14 horas.